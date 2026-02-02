Čije su Mozart kugle? Zbog popularne slastice bukti "slastičarski rat"

Sukob oko porijekla poznate slastice Mozart kugle nastavlja se nakon što je Pokrajinski sud u Salzburgu zabranio jednoj slastičarnici svojatanja originalnog recepta, javljaju austrijski mediji.
Pokrajinski sud u Salzburgu je početkom prošlog tjedna prihvatio tužbu slastičarnice Fürst protiv konkurenta Holzermayra koji se reklamira kao nasljednik originalnog recepta za Mozart kugle, prenose austrijski mediji.
Slastičarnica Holzermayr se poziva na jedan članak povjesničara Gerharda Ammerera od ljeta prošle godine u kojem se tvrdi da je originalni recept za poznatu slasticu 1880. osmislio slastičar R. Baumann, predak sadašnjeg vlasnika slastičarnice Holzermayr.
U isto vrijeme slastičarnica Fürst također polaže pravo na originalni recept za Mozart kugle koje je, kako tvrde, izumio utemeljitelj poduzeća Paul Fürst 1890.
Sud je sada odlučio da, s obzirom na to da ne postoji originalni recept, Holzermayr ne smije u reklami spominjati "recept". Nakon toga je reklamni slogan promijenjen u "po tradiciji iz 1880.".
Problem za Holzermayr: njihove "kugle" se ne proizvode u Salzburgu nego u tvornici "Lindt&Sprüngli“ u Gloggnizu u Donjoj Austriji.
"Ja nisam svađalica. No toliko dugo dok se ručni rad majstora stavlja na istu razinu s industrijskim proizvodom te toliko dugo dok se iznose laži, nećemo sjediti prekriženih ruku", kaže Martin Fürst, vlasnik slastičarnice Fürst koja kugle izrađuje ručno.
Holzermayr sad u javnost izlazi s novom teorijom: Mozart kugle je prva napravila Louise Karuth koja je bila zaposlena kod slastičara Baumanna.
Sada svi čekaju objavljivanje novog istraživanja povjesničara Ammerera o porijeklu slavne slastice koje bi trebalo biti predstavljeno javnost u travnju.
Ostaje upitno hoće li ovo istraživanje prekinuti slastičarski rat u Salzburgu.
