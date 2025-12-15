Brzi recept za pitu od špinata i sira: Savršena za početak dana

Uravnotežen obrok, bogat bjelančevinama i vlaknima, nipošto ne mora značiti dosadnu hranu. Ova pita sa sirom i špinatom dokaz je da se ukusno i hranjivo mogu izvrsno spojiti. Nutricionistica Tijana Mladenović podijelila je na Instagramu svoj jednostavan i učinkovit recept – savršen za doručak ili međuobrok kada poželite lagan, ali ujedno zasitan obrok, prenosi Cosmopolitan.