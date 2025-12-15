Oglas

Uravnotežen međuobrok

Brzi recept za pitu od špinata i sira: Savršena za početak dana

author
N1 Hrvatska
|
15. pro. 2025. 18:35
pita sa špinatom, pita
Shutterstock

Ova jednostavna pita savršen je izbor za doručak ili međuobrok jer će vas opskrbiti važnim hranjivim tvarima, a istovremeno razmaziti okusom.

Oglas

Uravnotežen obrok, bogat bjelančevinama i vlaknima, nipošto ne mora značiti dosadnu hranu. Ova pita sa sirom i špinatom dokaz je da se ukusno i hranjivo mogu izvrsno spojiti. Nutricionistica Tijana Mladenović podijelila je na Instagramu svoj jednostavan i učinkovit recept – savršen za doručak ili međuobrok kada poželite lagan, ali ujedno zasitan obrok, prenosi Cosmopolitan.

Recept: pita sa sirom i špinatom

Sastojci:

  • 100 g zobenog brašna
  • 150 g svježeg špinata
  • 2 jaja
  • 2 žlice maslinova ulja
  • 100 g zrnatog sira ili skute
  • 70 g mozzarelle
  • 1/2 vrećice praška za pecivo
  • prstohvat soli

Priprema:

Na nekoliko kapi maslinova ulja kratko popržite svježi špinat dok ne uvene, a zatim ga ostavite da se malo ohladi.

U posudi umutite jaja i dodajte zrnati sir odnosno skutu. Sve dobro promiješajte. Zatim umiješajte zobeno brašno, prašak za pecivo, sol, poprženi špinat i naribanu mozzarellu te sve sjedinite u ujednačenu smjesu.

Smjesu izlijte u manji lim obložen papirom za pečenje i pecite oko 30 minuta na 180 °C, odnosno dok pita ne poprimi zlatnosmeđu boju. Pitu možete poslužiti toplu ili hladnu.

Teme
pita sir špinat

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ