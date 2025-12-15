Uravnotežen međuobrok
Brzi recept za pitu od špinata i sira: Savršena za početak dana
Ova jednostavna pita savršen je izbor za doručak ili međuobrok jer će vas opskrbiti važnim hranjivim tvarima, a istovremeno razmaziti okusom.
Uravnotežen obrok, bogat bjelančevinama i vlaknima, nipošto ne mora značiti dosadnu hranu. Ova pita sa sirom i špinatom dokaz je da se ukusno i hranjivo mogu izvrsno spojiti. Nutricionistica Tijana Mladenović podijelila je na Instagramu svoj jednostavan i učinkovit recept – savršen za doručak ili međuobrok kada poželite lagan, ali ujedno zasitan obrok, prenosi Cosmopolitan.
Recept: pita sa sirom i špinatom
Sastojci:
- 100 g zobenog brašna
- 150 g svježeg špinata
- 2 jaja
- 2 žlice maslinova ulja
- 100 g zrnatog sira ili skute
- 70 g mozzarelle
- 1/2 vrećice praška za pecivo
- prstohvat soli
Priprema:
Na nekoliko kapi maslinova ulja kratko popržite svježi špinat dok ne uvene, a zatim ga ostavite da se malo ohladi.
U posudi umutite jaja i dodajte zrnati sir odnosno skutu. Sve dobro promiješajte. Zatim umiješajte zobeno brašno, prašak za pecivo, sol, poprženi špinat i naribanu mozzarellu te sve sjedinite u ujednačenu smjesu.
Smjesu izlijte u manji lim obložen papirom za pečenje i pecite oko 30 minuta na 180 °C, odnosno dok pita ne poprimi zlatnosmeđu boju. Pitu možete poslužiti toplu ili hladnu.
