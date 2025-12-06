Kolač od zobenih pahuljica: Recept treba nekoliko sastojaka, a okus možete prilagoditi

Ako vam se jede nešto slatko, a želite da je brzo gotovo, kolač od zobenih pahuljica je idealno rješenje.
Potrene su vam zobene, zaslađivač po želji, jaja, mlijeko, ulje i začini. Uvijek možete dodati i čokoladu ili pak kikiriki maslac.
Prednost ovog kolača je što ne morate koristiti mikser, ne morate čekati satima da bude gotov, a možete ga jesti odmah kada se napravi.
Kolač od zobenih pahuljica se radi vrlo jednostavno, a postoji više varijacija kako ga možete napraviti. Količine također možete prilagoditi, kao i začine koji će dati okus.
Koristite stvari koje imate kod kuće, a glavni sastojci koji vam trebaju su jaja, mlijeko, ulje i zobene pahuljice.
SASTOJCI:
- 250 gr zobenih pahuljica (po potrebi i više)
- 2 jaja srednje veličine
- 1 vanilin šećer
- pola žličice praška za pecivo
- 1 žličica meda ili drugog zaslađivača
- 2 žlice ulja ili otopljenog maslaca
- malo mlijeka
- začin za medenjake (ako nemate, može ići samo cimet ili tonka začin)
- malo kakaa
- po želji natrgane čokolade za kuhanje
PRIPREMA:
Suhim sastojcima dodajte jaja, mlijeko, ulje, med i po želji čokoladu za kuhanje pa sve pomiješajte.
Smjesa treba biti povezana, blago ljepljiva i gusta. U nju se može dodati i žlica kikiriki maslaca, a na vrh se može dodati još čokolade za kuhanje koja će se otopiti u pečenju. Sve se peče na 180 stupnjeva, na programu ventilacije, oko 20 minuta.
Ovaj kolač je brzo gotov, mogu se dodavati dodaci po želji, a za dodatni okus se na njega, kada je gotov, može namazati pekmez ili staviti gotovi puding.
Dobar tek!
