DOBAR TEK

Kolač od zobenih pahuljica: Recept treba nekoliko sastojaka, a okus možete prilagoditi

06. pro. 2025. 12:53
muffini, banana, zobene pahuljice, desert, banana-mafin-shutterstock-750x500
Shutterstock / ilustracija

Ako vam se jede nešto slatko, a želite da je brzo gotovo, kolač od zobenih pahuljica je idealno rješenje.

Potrene su vam zobene, zaslađivač po želji, jaja, mlijeko, ulje i začini. Uvijek možete dodati i čokoladu ili pak kikiriki maslac.

Prednost ovog kolača je što ne morate koristiti mikser, ne morate čekati satima da bude gotov, a možete ga jesti odmah kada se napravi.

Kolač od zobenih pahuljica se radi vrlo jednostavno, a postoji više varijacija kako ga možete napraviti. Količine također možete prilagoditi, kao i začine koji će dati okus.

Koristite stvari koje imate kod kuće, a glavni sastojci koji vam trebaju su jaja, mlijeko, ulje i zobene pahuljice.

SASTOJCI:

  • 250 gr zobenih pahuljica (po potrebi i više)
  • 2 jaja srednje veličine
  • 1 vanilin šećer
  • pola žličice praška za pecivo
  • 1 žličica meda ili drugog zaslađivača
  • 2 žlice ulja ili otopljenog maslaca
  • malo mlijeka
  • začin za medenjake (ako nemate, može ići samo cimet ili tonka začin)
  • malo kakaa
  • po želji natrgane čokolade za kuhanje

PRIPREMA:

U zdjelu stavite prvo suhe sastojke i pomiješajte ih. Začine birate i prilagođavate sami. Tako možete staviti cimet ili začin za medenjake, a možete samo dodati kakao.

Suhim sastojcima dodajte jaja, mlijeko, ulje, med i po želji čokoladu za kuhanje pa sve pomiješajte.

Smjesa treba biti povezana, blago ljepljiva i gusta. U nju se može dodati i žlica kikiriki maslaca, a na vrh se može dodati još čokolade za kuhanje koja će se otopiti u pečenju. Sve se peče na 180 stupnjeva, na programu ventilacije, oko 20 minuta.

Ovaj kolač je brzo gotov, mogu se dodavati dodaci po želji, a za dodatni okus se na njega, kada je gotov, može namazati pekmez ili staviti gotovi puding.

Dobar tek!

