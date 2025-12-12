Ovo je deset najboljih pjesama 21. stoljeća: Prvo mjesto je sve iznenadilo

Glazbeni magazin Rolling Stone objavio je popis 250 najboljih pjesama 21. stoljeća.
Rolling Stone ponudio je svoje viđenje najboljih 250. Popis je otvorio singl Drops of Jupiter grupe Train, prenosi Nova.rs. A koja pjesma zatvara listu, doznajte na kraju teksta.
10. Frank Ocean, Thinkin Bout You
Top 10 otvara Frank Ocean s pjesmom Thinkin Bout You iz 2012. godine. Na popisu se našla jer je predstavljala prekretnicu za suvremeni R&B te je uspješno pokazala njegov izniman talent u ulozi pjevača i tekstopisca. Pjesma je jednostavna, ali utjecajna – i upravo u tome leži njezina snaga
9. Britney Spears, Toxic
Britney Spears je s hitom Toxic iz 2003. godine potvrdila svoj status pop ikone i stvorila jednu od najprepoznatljivijih pjesama 2000-ih. Pjesma je postala njezin zaštitni znak. Uz to, i danas zvuči moderno zahvaljujući inovativnoj produkciji i neponovljivoj kombinaciji glamura, drame i plesne energije.
8. Radiohead, Idioteque
Prema časopisu Rolling Stone, Idioteque grupe Radiohead bio je jedan od najizazovnijih i najradikalnijih singlova koje je rock scena vidjela u ovom stoljeću.
7. Kendrick Lamar, Alright
Najmlađa pjesma u Top 10 je Alright Kendricka Lamara iz 2015. godine. Refren “We gon’ be all right” brzo je postao slogan pokreta Black Lives Matter, kao simbol nade i zajedništva u trenucima krize. Pjesma je dokaz kako glazba može inspirirati društvene promjene i povezivati ljude diljem svijeta.
6. Robyn, Dancing on My Own
Robyn je hitom Dancing on My Own iz 2010. godine stvorila himnu plesa kroz tugu, u kojoj usamljenost postaje oslobođenje. Synthovi i pulsirajući ritam daju osjećaj snage, a tekst je postao simbol LGBTQ+ zajednice i pop kulture. Sve je to bilo sasvim dovoljno za šesto mjesto.
5. Taylor Swift, All Too Well
Kako bi popis mogao proći bez Taylor Swift? Mnogo je pjesama bilo u igri, ali čini se da je epska himna prekida ipak pobijedila. Riječ je o pjesmi All Too Well iz 2012. godine.
4. The White Stripes, Seven Nation Army
Kultna pjesma Seven Nation Army iz 2003. godine gotovo je dosegla prvo mjesto na Top 10 popisu. Jednostavan, ali moćan zvuk rock & rolla ovdje je u središtu pozornosti i to je glavni razlog zašto se pjesma našla pri samom vrhu ljestvice.
3. Beyoncé feat. Jay Z, Crazy in Love
Top 3 otvara duet Cartera iz 2003. godine. Od prve note Beyoncé pokazuje da je kraljica popa, a suradnja s Jay-Z-jem donosi savršenu kombinaciju retro zvuka i modernog R&B-ja. Rolling Stone ističe da je pjesma definicija samopouzdanja i energičnog party hita koji je oblikovao pop scenu.
2. Yeah Yeah Yeahs, Maps
Karen O pokazuje ranjivost i iskrenost u pjesmi koja je istodobno intimna i snažna. Svaki stih odražava iskrenu emociju, a pjesma je postala inspiracija umjetnicima diljem svijeta. To objašnjava zašto je pjesmi Maps, grupe Yeah Yeah Yeahs iz 2003. godine, pripalo srebro.
1. Missy Elliott, Get Ur Freak On
Missy Elliott i Timbaland stvorili su futuristički hit s eksperimentalnim, bhangra ritmom. Pjesma je redefinirala hip-hop i party glazbu, pokazujući kako inovacija i energija mogu oblikovati cijelu generaciju popa. Upravo je to razlog zašto se Get Ur Freak On, objavljena još 2001. godine, našla na prvom mjestu.
