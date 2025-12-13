Kako da riba bude savršeno pržena, a da ne upije ni kap ulja: Za ovaj trik vam treba samo jedan sastojak

Otkrijte kako riba može biti savršeno pržena uz pomoć samo jednog jeftinog sastojka.
Trik s kukuruznim grisom jedino je što vam treba.
Tajna savršene korice i ribe koja ne upija ulje
- Osušite ribu prije prženja
Vlaga je najveći neprijatelj hrskave korice. Papirnatim ubrusom dobro posušite ribu – tako sprječavate da se ponaša poput spužve i upija ulje.
- Začinite i pripremite koricu
Posolite ribu i dodajte začine po ukusu. Lagano je uvaljajte u kukuruzni griz – tanki sloj stvara barijeru između mesa i ulja te daje hrskavost.
- Zagrijte ulje na pravu temperaturu
Ulje treba biti oko 180 °C. Testirajte komadićem kruha – ako odmah počne "šuškati“, ulje je spremno.
- Pržite strpljivo
Ribu spuštajte pažljivo u ulje. Ne okrećite je prerano – pustite da se sama odvoji od tave. Pržite dok ne dobije zlatno-smeđu boju.
- Ocijedite višak ulja
Gotovu ribu stavite na papirnati ubrus. Tako uklanjate posljednje kapljice masnoće i dobivate laganiji obrok.
- Poslužite odmah
Hrskava korica najbolja je dok je vruća. Dodajte krišku limuna ili laganu salatu za osvježavajući kontrast.
Pametni trikovi za savršeno prženje
- Koristite kukuruzni griz umjesto brašna za jaču hrskavost
- Dodajte malo mineralne vode u brašno za laganu, pjenastu koricu
- Isprobajte air fryer – bez ulja, a uz hrskav rezultat
- Za aromu, pomiješajte začine izravno s brašnom
Savršeno pržena riba uz nekoliko jednostavnih koraka postaje obrok koji je lagan, ukusan i zdraviji. Koristeći kukuruzni griz i pravu temperaturu ulja, zauvijek ćete riješiti problem masne korice, piše krstarica.com.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
