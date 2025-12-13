Oglas

Kraj masnoj ribi

Kako da riba bude savršeno pržena, a da ne upije ni kap ulja: Za ovaj trik vam treba samo jedan sastojak

author
N1 Info
|
13. pro. 2025. 06:59
Shutterstock _riba, pastrva, pečena riba s povrćem
Shutterstock / Ilustracija

Otkrijte kako riba može biti savršeno pržena uz pomoć samo jednog jeftinog sastojka.

Oglas

Trik s kukuruznim grisom jedino je što vam treba.

Tajna savršene korice i ribe koja ne upija ulje

  1. Osušite ribu prije prženja
    Vlaga je najveći neprijatelj hrskave korice. Papirnatim ubrusom dobro posušite ribu – tako sprječavate da se ponaša poput spužve i upija ulje.
  2. Začinite i pripremite koricu
    Posolite ribu i dodajte začine po ukusu. Lagano je uvaljajte u kukuruzni griz – tanki sloj stvara barijeru između mesa i ulja te daje hrskavost.
  3. Zagrijte ulje na pravu temperaturu
    Ulje treba biti oko 180 °C. Testirajte komadićem kruha – ako odmah počne "šuškati“, ulje je spremno.
  4. Pržite strpljivo
    Ribu spuštajte pažljivo u ulje. Ne okrećite je prerano – pustite da se sama odvoji od tave. Pržite dok ne dobije zlatno-smeđu boju.
  5. Ocijedite višak ulja
    Gotovu ribu stavite na papirnati ubrus. Tako uklanjate posljednje kapljice masnoće i dobivate laganiji obrok.
  6. Poslužite odmah
    Hrskava korica najbolja je dok je vruća. Dodajte krišku limuna ili laganu salatu za osvježavajući kontrast.

Pametni trikovi za savršeno prženje

  • Koristite kukuruzni griz umjesto brašna za jaču hrskavost
  • Dodajte malo mineralne vode u brašno za laganu, pjenastu koricu
  • Isprobajte air fryer – bez ulja, a uz hrskav rezultat
  • Za aromu, pomiješajte začine izravno s brašnom

Savršeno pržena riba uz nekoliko jednostavnih koraka postaje obrok koji je lagan, ukusan i zdraviji. Koristeći kukuruzni griz i pravu temperaturu ulja, zauvijek ćete riješiti problem masne korice, piše krstarica.com.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
riba ulje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ