BOGATA AROMA
Volite li medenjake? Morate isprobati ovaj jednostavan recept za medenu tortu
Ova će torta osvojiti vaše srce i nepce.
Oglas
Ako ste ljubitelji medenjaka, ovaj će vas recept sigurno oduševiti. Bogata aroma i sočnost čine je savršenim pratiteljem popodnevnog čaja ili kišnih, sivih dana kada poželite nešto slatko i utješno. Najljepše je što većinu sastojaka vjerojatno već imate kod kuće, a priprema ne oduzima puno vremena.
Za pripremu ove prekrasne medene torte trebat će vam manje od pola sata, a peći će se otprilike 45 minuta. Točka na “i” je medeni sirup koji torti daje nježan, sočan okus i čini je još primamljivijom, piše portal Punkufer.hr, koji je objavio i recept za ovu poslasticu.
Sastojci
Za tortu
- 170 g meda
- 140 g maslaca
- 85 g smeđeg muscovado šećera
- 2 umućena jaja
- 200 g prosijanog brašna
- 2 žličice praška za pecivo
- malo vode
Za glazuru
- 55 g šećera u prahu
- 1 žlica meda
- voda
Priprema
- Pećnicu zagrijte na 180 °C. Okrugli kalup promjera 18 cm premažite maslacem.
- Med, maslac i šećer stavite u veći lonac, dodajte žlicu vode i lagano zagrijavajte dok se sastojci ne otope i sjedine.
Maknite lonac s vatre, umiješajte jaja te prosijano brašno s praškom za pecivo dok ne dobijete glatku smjesu.
- Smjesu izlijte u pripremljeni kalup i pecite 40–45 minuta, dok se torta lagano ne odvoji od rubova.
- Ostavite tortu da se malo ohladi u kalupu.
- U međuvremenu pripremite glazuru: šećer u prahu i med pomiješajte s 2–3 žličice vruće vode.
- Prelijte tortu toplim sirupom i ostavite da se glazura lagano stvrdne.
Ova torta jednostavna je, a istovremeno puna okusa – prava kombinacija slatkog meda i nježne, lagano sočne teksture. Idealna za popodnevni zalogaj ili kao desert nakon ručka koji će oduševiti i ukućane i goste.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas