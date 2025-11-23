Oglas

BOGATA AROMA

Volite li medenjake? Morate isprobati ovaj jednostavan recept za medenu tortu

Foto: Shutterstock / ilustracija

Ova će torta osvojiti vaše srce i nepce.

Ako ste ljubitelji medenjaka, ovaj će vas recept sigurno oduševiti. Bogata aroma i sočnost čine je savršenim pratiteljem popodnevnog čaja ili kišnih, sivih dana kada poželite nešto slatko i utješno. Najljepše je što većinu sastojaka vjerojatno već imate kod kuće, a priprema ne oduzima puno vremena.

Za pripremu ove prekrasne medene torte trebat će vam manje od pola sata, a peći će se otprilike 45 minuta. Točka na “i” je medeni sirup koji torti daje nježan, sočan okus i čini je još primamljivijom, piše portal Punkufer.hr, koji je objavio i recept za ovu poslasticu.

Sastojci

Za tortu

  • 170 g meda
  • 140 g maslaca
  • 85 g smeđeg muscovado šećera
  • 2 umućena jaja
  • 200 g prosijanog brašna
  • 2 žličice praška za pecivo
  • malo vode

Za glazuru

  • 55 g šećera u prahu
  • 1 žlica meda
  • voda

Priprema

  • Pećnicu zagrijte na 180 °C. Okrugli kalup promjera 18 cm premažite maslacem.
  • Med, maslac i šećer stavite u veći lonac, dodajte žlicu vode i lagano zagrijavajte dok se sastojci ne otope i sjedine.
    Maknite lonac s vatre, umiješajte jaja te prosijano brašno s praškom za pecivo dok ne dobijete glatku smjesu.
  • Smjesu izlijte u pripremljeni kalup i pecite 40–45 minuta, dok se torta lagano ne odvoji od rubova.
  • Ostavite tortu da se malo ohladi u kalupu.
  • U međuvremenu pripremite glazuru: šećer u prahu i med pomiješajte s 2–3 žličice vruće vode.
  • Prelijte tortu toplim sirupom i ostavite da se glazura lagano stvrdne.

Ova torta jednostavna je, a istovremeno puna okusa – prava kombinacija slatkog meda i nježne, lagano sočne teksture. Idealna za popodnevni zalogaj ili kao desert nakon ručka koji će oduševiti i ukućane i goste.

