Liječnik otkrio četiri navike koje čuvaju jetru – čak i ako povremeno pijete alkohol

Bolesti jetre ne nastaju samo zbog alkohola. Virusi poput hepatitisa, određeni lijekovi, genetika, ali i svakodnevne navike mogu ozbiljno ugroziti rad ovog ključnog organa. Kada se jetra trajno ošteti i razviju se ožiljci, dolazi do ciroze, stanja koje prate simptomi poput kroničnog umora, slabosti, gubitka apetita, mučnine i smanjenog libida.
Iako se alkohol često navodi kao glavni krivac, liječnici ističu da se velik dio problema može spriječiti jednostavnim koracima i brigom o zdravlju jetre na vrijeme.
Gastroenterolog dr. Angad Dhillon za magazin Stylist objasnio je zašto je jetra jedan od najopterećenijih organa u tijelu:
„Vjerojatno je to najotporniji organ u tijelu, ali o njemu zaista ne razmišljamo dok nešto ne krene po zlu.“ Dodaje i: „Jetra neprestano radi na obradi svega što unosite, proizvodnji ključnih proteina i održavanju metabolizma pod kontrolom.“
Upravo zato izdvojio je četiri navike koje, prema njegovim riječima, svatko može uvesti u svakodnevicu kako bi sačuvao zdravlje jetre, piše Index, a prenosi City Magazine.
Svakodnevno kretanje
Dr. Dhillon naglašava koliko je važno da se tijelo svakodnevno pokrene: „Kretanje je nezaobilazan dio mog dana“, otkrio je. Dugotrajno sjedenje, upozorava, može doprinijeti problemima s jetrom. Zato tijekom dana postavlja podsjetnike da ustane i prošeta, vozi bicikl kad god može i redovito ubacuje neki oblik organiziranog vježbanja.
Jutro uz kavu
Prema istraživanjima, umjereno konzumiranje kave može imati zaštitni učinak na jetru. Dr. Dhillon kaže: „Neke studije sugeriraju da umjereno ispijanje kave može biti povezano sa smanjenim rizikom od upale jetre i ciroze.“
Dodaje i: „Volim svoju jutarnju šalicu kave, ne samo zbog kofeina, već i kao dio moje strategije zaštite jetre.“
Bez alkohola dva dana zaredom
Kada pije alkohol, dr. Dhillon se drži strogog pravila: „Ako odlučim piti alkohol – čak i ako je to manje od preporučenog tjednog unosa – nikada to ne činim dva dana zaredom.“ Povremeni izlazak ne vidi kao problem, ali upozorava da jetra mora imati dovoljno vremena za oporavak između dana konzumiranja alkohola.
Manje industrijski prerađene hrane
Visoko prerađena hrana povezana je s pretilošću, dijabetesom tipa 2 i bolestima srca, ali i s problemima s jetrom. Zato dr. Dhillon savjetuje da se takve namirnice svedu na minimum: „Pokušavam izbjegavati visoko prerađenu hranu koliko god je to moguće.“
Njegovo „zlatno pravilo“ je jednostavno: „Fokusiram se na cjelovite namirnice – puno lisnatog povrća, nemasne proteine i hranu bogatu omega-3 masnim kiselinama, poput lososa i oraha.“
