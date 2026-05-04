omiljeno jelo mnogih

Jedan sastojak čini bolonjez puno ukusnijim

04. svi. 2026. 22:55
Špagete bolonjez
Ovo toplo i zasitno jelo savršeno je za večere tijekom tjedna.

Pouzdan recept za bolonjez neophodan je svakom kuharu, a pristup kuharice Mary Berry zasigurno daje izvrsne rezultate.

Mary savjetuje da se umak krčka sat vremena i prije i nakon dodavanja tajnog sastojka, a to je vrhnje za šlag s visokim udjelom masti, piše express.

Sastojci:

  • 500 g mljevene svinjetine
  • 500 g mljevene junetine
  • 500 g passate
  • 400 g sjeckanih rajčica
  • 200 ml goveđeg temeljca
  • 150 ml vina
  • 2 nasjeckana luka
  • 2 stabljike nasjeckanog celera
  • 1 velika nasjeckana mrkva
  • 3 zgnječena češnja češnjaka
  • 3 žlice paste od sušenih rajčica
  • 4 žlice vrhnja za šlag s visokim udjelom masti
  • 2 žlice nasjeckanih listića timijana
  • 4 lista lovora
  • sol i papar po ukusu
  • 450 g tjestenine
  • sol za vodu za tjesteninu
  • parmezan
  • listovi bosiljka, za posluživanje

Priprema

Najprije zagrijte pećnicu na 160 °C (140 °C s ventilatorom), a zatim zagrijte ulje u velikom loncu na štednjaku.

Dodajte nasjeckanu mrkvu, celer i luk te kuhajte na jakoj vatri oko pet minuta, odnosno dok povrće ne počne omekšavati.

U istom loncu na jakoj vatri zapecite mljevenu svinjetinu i junetinu.

Kad se meso razdvoji, dodajte zgnječeni češnjak i pržite oko 30 sekundi, zatim umiješajte koncentrat od rajčice i dobro ga sjedinite s umakom.

Kada se sve poveže, ulijte goveđi temeljac, sjeckanu rajčicu i passatu, dobro promiješajte i pustite da lagano zakuha.

U ovoj fazi dodajte vino, začinsko bilje, sol i papar. Mary preporučuje bijelo ili crno vino, iako osobno preferira bijelo.

Dok bi većina kućnih kuhara u ovom trenutku nastavila kuhati na štednjaku, Maryin ključni savjet je da se bolonjez polako kuha u pećnici.

Ostavite umak da se kuha u pećnici jedan sat, a zatim dodajte vrhnje za šlag kao „tajni“ sastojak.

Nakon što dodate taj završni sastojak, vratite bolonjez u pećnicu na još jedan sat.

Kako se bolonjez bliži kraju, u velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu. Kada je gotova, ocijedite je i ostavite sa strane.

Poslužite tjesteninu s bolonjezom, a na kraju pospite parmezanom i dodajte listove bosiljka.

