omiljeno jelo mnogih
Jedan sastojak čini bolonjez puno ukusnijim
Ovo toplo i zasitno jelo savršeno je za večere tijekom tjedna.
Oglas
Pouzdan recept za bolonjez neophodan je svakom kuharu, a pristup kuharice Mary Berry zasigurno daje izvrsne rezultate.
Mary savjetuje da se umak krčka sat vremena i prije i nakon dodavanja tajnog sastojka, a to je vrhnje za šlag s visokim udjelom masti, piše express.
Sastojci:
- 500 g mljevene svinjetine
- 500 g mljevene junetine
- 500 g passate
- 400 g sjeckanih rajčica
- 200 ml goveđeg temeljca
- 150 ml vina
- 2 nasjeckana luka
- 2 stabljike nasjeckanog celera
- 1 velika nasjeckana mrkva
- 3 zgnječena češnja češnjaka
- 3 žlice paste od sušenih rajčica
- 4 žlice vrhnja za šlag s visokim udjelom masti
- 2 žlice nasjeckanih listića timijana
- 4 lista lovora
- sol i papar po ukusu
- 450 g tjestenine
- sol za vodu za tjesteninu
- parmezan
- listovi bosiljka, za posluživanje
Priprema
Najprije zagrijte pećnicu na 160 °C (140 °C s ventilatorom), a zatim zagrijte ulje u velikom loncu na štednjaku.
Dodajte nasjeckanu mrkvu, celer i luk te kuhajte na jakoj vatri oko pet minuta, odnosno dok povrće ne počne omekšavati.
U istom loncu na jakoj vatri zapecite mljevenu svinjetinu i junetinu.
Kad se meso razdvoji, dodajte zgnječeni češnjak i pržite oko 30 sekundi, zatim umiješajte koncentrat od rajčice i dobro ga sjedinite s umakom.
Kada se sve poveže, ulijte goveđi temeljac, sjeckanu rajčicu i passatu, dobro promiješajte i pustite da lagano zakuha.
U ovoj fazi dodajte vino, začinsko bilje, sol i papar. Mary preporučuje bijelo ili crno vino, iako osobno preferira bijelo.
Dok bi većina kućnih kuhara u ovom trenutku nastavila kuhati na štednjaku, Maryin ključni savjet je da se bolonjez polako kuha u pećnici.
Ostavite umak da se kuha u pećnici jedan sat, a zatim dodajte vrhnje za šlag kao „tajni“ sastojak.
Nakon što dodate taj završni sastojak, vratite bolonjez u pećnicu na još jedan sat.
Kako se bolonjez bliži kraju, u velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu. Kada je gotova, ocijedite je i ostavite sa strane.
Poslužite tjesteninu s bolonjezom, a na kraju pospite parmezanom i dodajte listove bosiljka.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas