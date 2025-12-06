Oglas

Špageti bolonjez bit će kao iz restorana uz samo jedan jednostavan sastojak

N1 Hrvatska
06. pro. 2025. 15:33
Bolonjezi
Ilustracija / Pixabay

Stručnjaci vjeruju da postoji jedna ključna promjena za koju vjeruje da može napraviti veliku razliku u ovom jelu.

Podrijetlom iz Italije, ovo jelo nema strogo propisan način pripreme, pa gotovo svaki kuhar u kućanstvu ima svoj omiljeni način izrade.

Dok je klasični bolonjez strog oko toga što se smije, a što ne smije nalaziti u jelu da bi se tako nazvao, mnogi će to vidjeti samo kao smjernice i koristiti sastojke koje vole ili koje već imaju pri ruci u kuhinji. Iako se mišljenja o najboljem načinu pripreme bolonjeza razlikuju – ponekad izazivajući žustre rasprave – jedan stručnjak vjeruje da bi vrlo jednostavna metoda mogla napraviti razliku, piše Express.

Richanddelish.com preporučuje zamjenu rajčica iz konzerve svježima kako bi se pojačao okus.

"Tajni sastojak ovog recepta su svježe rajčice. NE rajčice iz konzerve. Svježe rajčice imaju puno više okusa nego one iz konzerve. Rajčice naribamo na običnom ribežu.“

bolonjez rajčice špageti

