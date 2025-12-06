ključna izmjena
Špageti bolonjez bit će kao iz restorana uz samo jedan jednostavan sastojak
Stručnjaci vjeruju da postoji jedna ključna promjena za koju vjeruje da može napraviti veliku razliku u ovom jelu.
Oglas
Podrijetlom iz Italije, ovo jelo nema strogo propisan način pripreme, pa gotovo svaki kuhar u kućanstvu ima svoj omiljeni način izrade.
Dok je klasični bolonjez strog oko toga što se smije, a što ne smije nalaziti u jelu da bi se tako nazvao, mnogi će to vidjeti samo kao smjernice i koristiti sastojke koje vole ili koje već imaju pri ruci u kuhinji. Iako se mišljenja o najboljem načinu pripreme bolonjeza razlikuju – ponekad izazivajući žustre rasprave – jedan stručnjak vjeruje da bi vrlo jednostavna metoda mogla napraviti razliku, piše Express.
Richanddelish.com preporučuje zamjenu rajčica iz konzerve svježima kako bi se pojačao okus.
"Tajni sastojak ovog recepta su svježe rajčice. NE rajčice iz konzerve. Svježe rajčice imaju puno više okusa nego one iz konzerve. Rajčice naribamo na običnom ribežu.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas