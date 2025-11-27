Oglas

Koje namirnice nije preporučljivo podgrijavati: Predstavljaju rizik za zdravlje

N1 Info
27. stu. 2025. 19:20
riža, tikvice, obrok, ručak
Pojedine namirnice prilikom podgrijavanja mogu stvoriti potencijalni rizik za zdravlje, a stručnjaci pojašnjavaju na što je potrebno obratiti pažnju.

Naime, kuhana riža, ako se ostavi na sobnoj temperaturi, može postati leglo bakterije Bacillus cereus. Čak i ako ponovno zagrijete rižu, toksini koje je bakterija proizvela ne moraju nestati, piše Klix.

Preporučljivo je brzo ohladiti kuhanu rižu, čuvati je u hladnjaku u zatvorenoj posudi te je podgrijavati samo jednom.

Kuhani krumpir posebno je rizičan ako je ostavljen na sobnoj temperaturi, pa se savjetuje da ga odmah nakon kuhanja spremite u hladnjak. Kada ga podgrijavate, potrebno ga je dovoljno zagrijati da toplina dopre do sredine.

Osim toga, luk, celer i cikla namirnice su koje sadrže nitrate, a prilikom podgrijavanja mogu nastati potencijalno štetne tvari.

Također, kuhana, pržena ili pečena jaja nisu dobra ideja za ponovno zagrijavanje. Proteini u jajima mijenjaju se pri podgrijavanju, što može otežati probavu. Podgrijavanje piletine također može izazvati želučane tegobe, jer proteini i bakterije u mesu zahtijevaju temeljito i ravnomjerno zagrijavanje.

Pojedina ulja, osobito ona od orašastih plodova i avokada, brzo oksidiraju kada se ponovno zagrijavaju. Savjetuje se da ne koristite ulje više puta za prženje ili kuhanje – nakon jedne uporabe treba ga baciti.

Gljive mijenjaju strukturu proteina pri podgrijavanju, što može dovesti do oslobađanja toksina, a ako su ostavljene na sobnoj temperaturi, rizik je još veći. Najsigurnije je pojesti ih odmah nakon pripreme i ne ostavljati ih dugo izvan hladnjaka.

gljive namirnice podgrijavanje riža

