Pohanje bez nereda i gomile suđa: Trik s aluminijskom folijom osvojio mreže

Međutim, trik koji je posljednjih dana osvojio društvene mreže pokazuje da se korištenje velike količine posuđa može svesti na minimum. Sve što vam treba zapravo je aluminijska folija koju ćete raširiti po radnoj površini na kojoj panirate hranu. Na jedan dio folije možete staviti brašno, a pokraj njega rasporediti prezle, sezam ili druge sastojke.