reflektira toplinu

Trik koji mijenja račune: Evo zašto biste uvijek trebali staviti aluminijsku foliju iza radijatora

author
N1 Info
|
19. lis. 2025. 19:07
aluminijska folija
Unsplash/Ilustracija

Na društvenim mrežama posljednjih tjedana sve se češće spominje trik koji ne zahtijeva nikakvo znanje ni ulaganje – samo komad aluminijske folije. Iako zvuči previše jednostavno da bi bilo istinito, brojni su se korisnici, uključujući i poznatu blogericu Claire Douglas Sayling, uvjerili da doista djeluje.

Trik koji vraća toplinu u prostoriju

Jedan od najstarijih, ali i najučinkovitijih načina za smanjenje troškova grijanja jest postavljanje aluminijske folije iza radijatora. Princip je vrlo jednostavan: folija reflektira toplinu natrag u prostor, umjesto da ona odlazi u zid.

Na taj način prostorija se brže i ravnomjernije zagrijava, a rezultat su manji računi za grijanje. Ovaj jednostavan potez donosi tri konkretne koristi:

  • Manju potrošnju energije
  • Brže postizanje željene temperature
  • Značajno niže troškove grijanja

Blogerica Claire Douglas Sailing, koja je o ovom triku pisala na svom lifestyle blogu, priznaje da je u početku bila skeptična, ali je nakon testiranja ostala iznenađena rezultatima. „Sobe su mi bile osjetno toplije, a grijanje se uključivalo rjeđe nego prije“, navela je.

Kako postaviti aluminijsku foliju iza radijatora

Postavljanje je brzo i jednostavno, bez potrebe za alatima ili posebnim znanjem. Potrebno je samo nekoliko minuta:

  • Uzmite običnu aluminijsku foliju (sjajna strana treba biti okrenuta prema prostoriji).
  • Zalijepite je na komad kartona kako bi ostala čvrsta i ravna.
  • Postavite karton s folijom iza radijatora — nije ga potrebno pričvršćivati.

Na taj način reflektirate toplinu koja bi inače nestala kroz zid, čime povećavate učinkovitost sustava grijanja.

Koliko se zapravo može uštedjeti?

Prema iskustvima korisnika i brojnim internetskim testovima, do 30% topline iz radijatora može se izgubiti kroz zidove — posebno ako su vanjski i slabo izolirani.

Aluminijska folija pomaže tu energiju usmjeriti natrag u prostor, čime se smanjuje potreba za dugotrajnim grijanjem.

Rezultat? Topliji dom i manji računi. Korisnici navode da su već nakon nekoliko dana primijetili razliku u temperaturi prostorije, a ušteda na mjesečnoj razini može biti osjetna, pogotovo tijekom najhladnijih mjeseci.

aluminijska folija grijanje radijatori račun za grijanje štednja

