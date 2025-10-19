Trik koji mijenja račune: Evo zašto biste uvijek trebali staviti aluminijsku foliju iza radijatora

Na društvenim mrežama posljednjih tjedana sve se češće spominje trik koji ne zahtijeva nikakvo znanje ni ulaganje – samo komad aluminijske folije. Iako zvuči previše jednostavno da bi bilo istinito, brojni su se korisnici, uključujući i poznatu blogericu Claire Douglas Sayling, uvjerili da doista djeluje.
Trik koji vraća toplinu u prostoriju
Jedan od najstarijih, ali i najučinkovitijih načina za smanjenje troškova grijanja jest postavljanje aluminijske folije iza radijatora. Princip je vrlo jednostavan: folija reflektira toplinu natrag u prostor, umjesto da ona odlazi u zid.
Na taj način prostorija se brže i ravnomjernije zagrijava, a rezultat su manji računi za grijanje. Ovaj jednostavan potez donosi tri konkretne koristi:
- Manju potrošnju energije
- Brže postizanje željene temperature
- Značajno niže troškove grijanja
Blogerica Claire Douglas Sailing, koja je o ovom triku pisala na svom lifestyle blogu, priznaje da je u početku bila skeptična, ali je nakon testiranja ostala iznenađena rezultatima. „Sobe su mi bile osjetno toplije, a grijanje se uključivalo rjeđe nego prije“, navela je.
Kako postaviti aluminijsku foliju iza radijatora
Postavljanje je brzo i jednostavno, bez potrebe za alatima ili posebnim znanjem. Potrebno je samo nekoliko minuta:
- Uzmite običnu aluminijsku foliju (sjajna strana treba biti okrenuta prema prostoriji).
- Zalijepite je na komad kartona kako bi ostala čvrsta i ravna.
- Postavite karton s folijom iza radijatora — nije ga potrebno pričvršćivati.
Na taj način reflektirate toplinu koja bi inače nestala kroz zid, čime povećavate učinkovitost sustava grijanja.
Koliko se zapravo može uštedjeti?
Prema iskustvima korisnika i brojnim internetskim testovima, do 30% topline iz radijatora može se izgubiti kroz zidove — posebno ako su vanjski i slabo izolirani.
Aluminijska folija pomaže tu energiju usmjeriti natrag u prostor, čime se smanjuje potreba za dugotrajnim grijanjem.
Rezultat? Topliji dom i manji računi. Korisnici navode da su već nakon nekoliko dana primijetili razliku u temperaturi prostorije, a ušteda na mjesečnoj razini može biti osjetna, pogotovo tijekom najhladnijih mjeseci.
