Turci u pohani kruh uvijek dodaju poseban sastojak: Bit će ukusniji i hrskaviji

Osnovni recept svima je poznat: kruh, jaja, mlijeko i malo soli. Međutim, Turci u smjesu dodaju jogurt. Taj sastojak daje posebnu mekoću i čini da pohani kruh bude prozračan i punog okusa. Jogurt pomaže da se kruh ravnomjerno natopi i da ostane sočan i nakon pečenja.