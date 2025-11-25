Oglas

za prste polizati

Turci u pohani kruh uvijek dodaju poseban sastojak: Bit će ukusniji i hrskaviji

author
N1 Info
|
25. stu. 2025. 17:32
pexels-pohani kruh
Rachel Claire/Pexels

Otkrijte zašto Turci u pohani kruh dodaju poseban sastojak i kako ovaj jednostavan trik čini jelo mekšim, prozračnijim i punijim okusa.

Pohani kruh svi vole – jednostavno i brzo se napravi i podsjeća na djetinjstvo.

Doručak je najvažniji obrok u danu i zato se trudimo da svako jutro pojedemo nešto raznovrsno i zdravo. Ponekad nemamo vremena dugo boraviti u kuhinji, pa posežemo za nečim brzim, piše Krstarica.

Ipak, u turskoj kuhinji ovaj recept dobiva posebnu dimenziju zahvaljujući jednom sastojku koji pohani kruh čini mekšim, prozračnijim i aromatičnijim nego što smo navikli. Upravo zato ovaj je trik postao hit i izvan granica Turske.

Koja je tajna?

Osnovni recept svima je poznat: kruh, jaja, mlijeko i malo soli. Međutim, Turci u smjesu dodaju jogurt. Taj sastojak daje posebnu mekoću i čini da pohani kruh bude prozračan i punog okusa. Jogurt pomaže da se kruh ravnomjerno natopi i da ostane sočan i nakon pečenja.

Kako se priprema?

  1. Umutite jaja s malo mlijeka i jednom do dvije žlice jogurta.
  2. Dodajte prstohvat soli i po želji začine – papar, origano ili sitno sjeckani peršin.
  3. Kruh umočite u smjesu i pecite na umjerenoj vatri dok ne porumeni s obje strane.

Rezultat je pohani kruh koji je izvana hrskav, a iznutra mekan i pjenast. Jogurt mu daje laganu kiselkastu notu koja savršeno pristaje i uz slane dodatke poput sira, i uz slatke varijante – med, džem ili voće.

Teme
Brzi doručak Jednostavan recept Mekane i hrskave Prženice s jogurtom Turska kuhinja

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

