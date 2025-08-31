I žiri i publika složni: Mirotvorac najbolji film 23. Liburnia Film Festivala

Organizatori iz Udruge Liburnia Film Festival su prilikom dodjele nagrade u opatijskom Centru Gervais podsjetili kako je danas, u vremenima u kojima se nasilno otkazuju festivali, prijeti se umjetnicima i kulturnim djelatnicima te smanjuje prostor kreativnog i kulturnog stvaralaštva. “Više nego ikad važno imati platformu za slobodno kulturno-umjetničko djelovanje jer ono otvara prostor za kritičko promišljanje, dijalog i stvaranje društva koje se ne boji različitosti” rekao je Oliver Sertić, programski direktor 23. LFF-a.