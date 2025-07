Film "Fiume o morte!" osvojio šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu

„Koristeći različite stilske registre – od nadrealizma i ironije do duhovitosti i ludizma, vješto preplićući igrano i dokumentarno, u režiji koja od prvog do zadnjeg trenutka kontrolira to obilje materijala te precizno oblikuje ritam i ton filma, Igor Bezinović stvorio je razigran film koji istovremeno zabavlja, propituje te izmiče očekivanjima, stoji u pojašnjenju žirija za dodjelu Zlatne Arene za režiju.