Kako su stotine Palestinaca dospjele u Južnu Afriku? “Katastrofični kapitalizam"

N1 Info
15. stu. 2025. 10:43
REUTERS Dawoud Abu Alkas

Prema Antoniju Loewensteinu, autoru knjige The Palestine Laboratory, koja se bavi izraelskom vojnom i nadzornom industrijom, moguće je da je shema prijevoza Palestinaca u Južnu Afriku ili druge zemlje bila aktivna tjednima ili mjesecima prije nego što je uopće primijećena.

Iz Gaze za Južnu Afriku

Komentirajući misteriozni let koji je prevozio ljude iz Gaze, a koji je prošao kroz Nairobi u Keniji i završio u Južnoj Africi, Loewenstein je za Al Jazeeruiz Jakarte rekao da se već neko vrijeme šuška o takvim letovima, koji navodno zahtijevaju “izraelsko odobrenje, kao i odobrenje drugih zemalja”.

“Južna Afrika je, čini se, bila konačno odredište, s obzirom na to da je jedna od najpro-palestinskijih zemalja na svijetu”, rekao je.

Istaknuo je kako na službenoj stranici spomenute tvrtke “nema imena ni poveznica”, te da stranica izgleda “kao da ju je izradio umjetni inteligentni sustav”, nazvavši ono čime se tvrtka bavi – katastrofičnim kapitalizmom.

“To je koncept u kojem ljudi zarađuju na tuđoj nesreći”, zaključio je Loewenstein.

Palestinsko ministarstvo upozorava na iskorištavanje humanitarne katastrofe

Palestinsko Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da će “tvrtke i organizacije koje obmanjuju naš narod, potiču ih na deportaciju i raseljavanje ili se bave trgovinom ljudima te iskorištavaju njihovo tragično i katastrofalno humanitarno stanje — snositi pravne posljedice svojih nezakonitih postupaka i biti predmet kaznenog progona”.

Ministarstvo je pozvalo palestinske obitelji u Gazi “na oprez i izbjegavanje pada u ruke mrežama trgovaca ljudima, trgovaca krvlju i agenata raseljavanja”.

Kako je organiziran odlazak Palestinaca iz Gaze u Južnu Afriku

Sve je počelo oglasom organizacije Al-Majd Europe, koja je obećavala sigurno izvlačenje palestinskih obitelji iz Gaze. Zbog toga su mnogi ispunili prijave i čekali poziv.

Zbog teške situacije, Palestinci su bili spremni platiti koliko god mogu samo da napuste Pojas Gaze. Izgubili su domove i više ne vide budućnost tamo.

Kako su otišli? Dok su bili u autobusu u središnjem dijelu Gaze, stigao im je poziv svega nekoliko sati prije polaska. Uz koordinaciju s izraelskim vlastima, autobus je prešao tzv. žutu liniju, područje na kojem je od listopada, unatoč prekidu vatre, ubijeno najmanje 200 Palestinaca.

Nakon toga autobus je stigao do prijelaza Karem Abu Salem (Kerem Shalom) i potom do zračne luke Ramon na jugu Izraela.

Ova operacija, prema izvještajima, zahtijevala je vrlo blisku koordinaciju s izraelskim vlastima. Istodobno, tisuće Palestinaca – uključujući djecu – i dalje hitno trebaju medicinsku evakuaciju, koju im izraelske snage uporno uskraćuju.

Svjedočanstvo Palestinca koji je stigao u Južnu Afriku

Loay Abu Saif, jedan od 153 Palestinca koji su ovog tjedna sletjeli u Južnu Afriku bez ispravnih dokumenata, rekao je da skupina nije znala gdje će završiti kada je napustila Izrael.

Abu Saif, koji je iz Gaze pobjegao sa suprugom i djecom, izjavio je za Al Jazeeru da je put bio “putovanje puno patnje”.

“Nismo bili uvjereni da ijedna skupina može organizirati ovakvu evakuaciju”, rekao je iz Johannesburga, dan nakon slijetanja charter leta na Međunarodnu zračnu luku OR Tambo.

“Ali mogu reći da se osjećam sigurno… što Palestincima, posebno onima u Gazi, znači jako puno”, dodao je.

