Tariq Ali: Trumpu je nedostajala samo toga da upotpuni sliku cara Nerona

„Miriam i Sheldon dolazili su u Ovalni ured… mislim da su imali više posjeta Bijeloj kući nego itko drugi… Pogledajte je, sjedi tako nevino. Ima 60 milijardi u banci. 60 milijardi. [smijeh] Mislim da je rekla: ‘Ne, više!’ A obožava Izrael… Njezin muž bio je vrlo energičan čovjek, ali volio sam ga… vrlo me podržavao. Nazvao bi: ‘Mogu li doći da te vidim?’ Rekao bih: ‘Sheldon, ja sam predsjednik Sjedinjenih Država, to ne ide tako.’ Pa bi ipak došao… Oni su bili zaslužni za mnogo toga, uključujući i to što su me naveli da razmišljam o Golanskoj visoravni.’”