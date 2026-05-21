Mislav Žitko: Suvremeni kapitalizam ide prema obliku rentijerske ekonomije - to vidimo i u Hrvatskoj

"Kao još dodatni element u ovom", napominje Žitko, "kada govorimo o ovom postsocijalističkom prostoru, tu je dodatno bio naravno uspon nacionalističkih ili etnonacionalističkih ideologija koje zapravo gotovo po dizajnu ne mogu tematizirati nejednakost jer računaju na društvo kao neku vrstu organske zajednice - etnički i na svaki drugi način homogene. Bilo koje spominjanje sukoba, bilo koje spominjanje nekakvih nejednakih pozicija dovodi u pitanje tu harmoničnu sliku koju taj tip ideologije u Hrvatskoj dominantno prisutan nudi i koju zapravo može podnijeti. Tako da je i to bio također jedan od elemenata zbog kojih je ta tema i u ovom našem tranzicijskom postsocijalističkom području dugo vremena bila u sasvim drugom ili trećem planu", kaže.