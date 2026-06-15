"Hito no Chikara"
Yamato - japanski bubnjari nastupaju 17. studenog u Lisinskom
Nakon 14 godina jedan od najimpresivnijih scenskih spektakala današnjice vraća se u Zagreb, japanski Yamato – The Drummers of Japan nastupit će 17. studenog u KD Vatroslava Lisinskog, donoseći publici iskustvo koje nijedna tehnologija ne može ponoviti, najavila je agencija Outbox.
Oglas
Njihova nova svjetska turneja „Hito no Chikara – The Power of Human Strength“ slavi ono što nijedan algoritam ne može zamijeniti: emociju, intuiciju, kreativnost, zajedništvo i snagu ljudskog duha. Svaki udarac bubnja rezultat je godina discipline, fizičke izdržljivosti i potpune predanosti trenutku koji se događa samo jednom i nikada više na isti način.
U vremenu kada umjetna inteligencija piše tekstove, stvara slike i sve više preuzima zadatke koje su nekada obavljali ljudi, Yamato postavlja jednostavno, ali snažno pitanje: što nas čini ljudima? Odgovor daju bez riječi – kroz ritam, pokret, energiju i zvuk koji se ne sluša samo ušima, već cijelim tijelom.
Više od 4800 nastupa u 55 zemalja svijeta pretvorilo je Yamato u globalni fenomen, a njihovi koncerti redovito ostavljaju publiku bez daha. Oni nisu samo glazbeni nastup – oni su iskustvo koje se osjeća, proživljava i pamti.
Zato je njihov povratak u Zagreb nakon 14 godina mnogo više od još jednog gostovanja. To je rijetka prilika da se svjedoči predstavi koja podsjeća koliko je ljudska energija moćna upravo zato što je nesavršena, iskrena i stvarna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas