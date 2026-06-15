Yamato - japanski bubnjari nastupaju 17. studenog u Lisinskom

U vremenu kada umjetna inteligencija piše tekstove, stvara slike i sve više preuzima zadatke koje su nekada obavljali ljudi, Yamato postavlja jednostavno, ali snažno pitanje: što nas čini ljudima? Odgovor daju bez riječi – kroz ritam, pokret, energiju i zvuk koji se ne sluša samo ušima, već cijelim tijelom.