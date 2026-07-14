Enbata
VIDEO / Sunčani dan u par minuta pretvorio se u kaos: Kupači u panici bježali s plaže, letjeli suncobrani i ručnici
Neobična meteorološka pojava iznenadila je turiste na francuskoj obali Baskije. Snažan vjetar podigao je suncobrane i ručnike s plaže, a temperatura je naglo pala za čak deset stupnjeva.
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Opušteno ljetno poslijepodne na plaži u francuskom gradu Hendaye u Baskiji u samo nekoliko minuta pretvorilo se u pravu dramu. Snažni udari vjetra natjerali su kupače da u panici napuste plažu, dok su suncobrani, ručnici i ostala oprema letjeli zrakom.
Iako su mnogi pomislili da stiže oluja, uzrok nije bilo nevrijeme, već meteorološka pojava poznata kao enbata ili galerna, koja je tipična za baskijsku obalu, piše Nova.rs.
Turiste svake godine iznenadi ista pojava
Kako prenosi francuski portal Actu.fr, enbata se najčešće javlja tijekom vrlo toplih dana, uglavnom predvečer, kad hladan i vlažan zrak s Atlantskog oceana naglo prodre prema obali.
Rezultat su iznimno jaki udari sjeverozapadnog vjetra i nagli pad temperature, koji u ovom slučaju iznosio čak deset stupnjeva u svega nekoliko minuta.
Na snimkama s plaže vidi se kako kupači užurbano skupljaju svoje stvari i bježe s otvorenog prostora dok vjetar nosi suncobrane i drugu opremu.
Dolazak se može naslutiti
Lokalno stanovništvo dobro poznaje ovu pojavu, no turiste gotovo svake godine iznenadi njezina brzina i intenzitet.
Prema navodima Turističke zajednice Baskije, jedan od znakova da se enbata približava jest stvaranje guste mase oblaka iznad planine Jaizkibel, koja postupno prekriva njezin vrh.
Meteorolozi objašnjavaju da do ove pojave dolazi zbog razlike u tlaku zraka između kopna i Atlantskog oceana. Hladan morski zrak tada velikom brzinom prodire prema obali i u vrlo kratkom vremenu potpuno mijenja vremenske prilike.
Upravo zbog toga enbata često zatekne nespremne posjetitelje baskijskih plaža, koji nisu upoznati s ovim specifičnim vremenskim fenomenom.
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