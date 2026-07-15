"KOALICIJA NEVOLJNIH"
Puljiz: Gorko je što je hrvatskom premijeru važnije biti u drugom redu kod imperijalne sile od odnosa s predsjednikom vlastite države
Novinarka portala N1 Helena Puljiz, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, komentirala je saborsku proljetnu sezonu, sukob premijera i predsjednika, dosege odlaska premijera Andreja Plenkovića na mimohod u Parizu, šutnju predsjednika Zorana Milanovića o inflaciji i korupciji te rezoluciju DP-a o Hrvatima u BiH
"DP-ova rezolucija o Hrvatima u BiH ne znači mnogo niti ima veliki doseg. par je mjeseci ostalo do izbora u BiH, a izborni zakoni se ne mijenjaju u izbornoj godini, pa nova izborna jedinica koju predlažu ne može proći. Izjavom da Hrvatska konačno više nije pasivni promatrač u odnosu na status Hrvata u BiH, Ivan Penava će samo izazvati Plenkovićev bijes jer se pokušava predstaviti kao neki veliki igrač, nakon što je pristao na sve što je Plenković htio kad mu je redigirao rezoluciju. Nisu oni, kako tvrde, uspjeli temu BiH na dnevni red jer je ona svakako stalno aktualna i čitav niz naših stranaka, počevši od HDZ-a, stalno upozorava na preglasavnje Hrvata u BiH. Nije DP sad primijetio neki problem koji drugi ne vide", ocijenila je novinarka Puljiz.
Smatra da ta rezolucija može poslužiti za isticanje hrvatskih pozicija u nekim budućim pregovorima o budućnosti BiH, a vidimo da upravo traje pozadinski diplomatski rat EU, SAD-a i Rusije oko budućnosti te države.
"Nažalost, Penavnina rečenica da je rezolucija možda bevanda, ali da je važno da je hrvatska bevanda, govori sve o hrvatskoj pogrešnoj politici u kojoj zapravo nije važan sadržaj niti cilj da se postigne najbolje moguće rješenje. Da su ustrajali na svojim pozicijama, DP-ovci bi riskirali ozbiljnu svađu s Plenkovićem i ispadanje iz vlade, pa ne bi imali baš nikakve šanse na idućim izborima, kad god oni bili, ali i tim popuštanjem će si štetiti", istaknula je Puljiz.
"Nisu svi Hrvati u dijaspori za HDZ i desno"
Komentirajući najavu SDP-a i Možemo da će izaći na izbore i u 11. izbornoj jedinici, tzv. jedinici za dijasporu, Puljiz je naglasila da je to dobar potez.
"I u jedinici za dijasporu treba ponuditi alternativu, nisu svi u dijaspori, odnosno Hrvati u BiH, automatski za HDZ i desno. Žao mi je što od početka nisu sudjelovali na izborima i u toj izbornoj jedinici, pa neka i gube, ali to je način i prilika da se predstave neke nove, drukčije ideje i politike, pokaže da alternativa postoji. Vjerojatno računaju na tzv. novu dijasporu, pola milijuna ljudi koji su iselili iz Hrvatske u proteklih 10 godina, ali i u BiH dolazi nova generacija kojoj više nije važno da su samo Hrvati nego i kakav je saržaj tog hrvatstva", kazala je.
Za Most bi bilo zdravije da idu s ljevicom
Govoreći o koalcijskom potencijalu HDZ-a, složila se s analitičarem Puhovskim da im, oism DP-a i desnih liberala ostaje samo Most.
"Most od toga sigurno dobiva napad bijesa i tvrdit će da oni su glavna alternativa, da neće ni s jednima ni drugima, ali s isotm retorikom su ih dvaput u 10 godina doveli na vlast. oveli su ih dva puta u 10 godina na vlast, pa nema razloga da to ne učine i treći put, premda bi za njih bilo zdravije da ovaj put odu na drugu stranu", kazala je Puljiz.
Bolja saborska sezona
Komentirala je i završetak proljetnog zasjedanja Sabora, ocijenivši ovu parlamentarnu sezonu nešto boljom, jačom i zanimljivijom od ranijih.
"Kod dijela zastupnika opozicije, ali i HDZ-ovih vidi se da se bolje pripremaju, pa zato raste i interes javnosti za rad Sabora. Najveći problem ima SDP koji ima veliki klub, ali ne i veliki broj prepoznatljivih zastupnika. Imaju istaknutih zastupnika koliko i manje stranke, poput Mosta ili Možemo, čiji su svi zastupnici uspjeli postati prepoznatljivi", naglasila je. Navela je primjere zastupnika Ivane Kekin i Marina Miletića, koji su inzistiranjem na slučaju Medikol, odnosno zaključane plaže hotela Hilton upozorili na važne probleme i trebaju ih istjerati do kraja.
Koalicija nevoljnih
Na pitanje Tihomira Ladišića kako komentira sudjelovanje premijera Plenkovića na mimohodu u Parizu, Puljiz je kazala kako je "sve to skupa jako neugodno izgledalo".
"Postavlja se pitanje zar smo mi dva-tri tjedna bili u drami samo zato da bi on tamo stajao u nekon drugom redu i bio podcijenjen u odnosu na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Mi i dalje ne znamo zašto smo bili tamo, ako nismo u Koaliciji voljnih. Trebamo li biti u koaliciji voljnih? O tome se ne raspravlja ozbiljno, a trebalo bi. Premijer kaže da trebamo biti tamo gdje se razgovara, ali ostaje gorak okus kad vidimo da je hrvatskom premijeru važnije biti u drugom redu kod imperijalne sile od odnosa s predsjednikom vlastite države, kojeg su građani izravno izabrali i s kojim treba sukreirati vanjsku i sigurnosnu politiku", naglasila je Puljiz.
Osvrnula se i na politiku predsjednika Milanovića, koji se "u drugom mandatu javlja samo kad se on sam osjeća ugrožen".
"Njih dvojica su u koaliciji nevoljnih, posve udaljeni od stvarnih problema društva i države. Milanović ima pravo braniti svoje ovlasti, ali u Hrvatskoj ljudi teško žive, bore se iz dana u dan da bi preživjeli dok cijene luduju. Mi smo posljednji put u svibnju čuli od Milanovića rečenicu-dvije o životnom standardu i inflaciji, a isto tako je i s korupcijom, odnosno bilo čime što je važno građanima, pa makar to bile i klimatske promjene. Njega to, nažalost, uopće ne zanima", istaknula je.
"Nama se korupcija posve normalizirala, to nije normalno. Trebamo predsjednika koji će reći da to nije normalno. Imamo ponovno lov na sitne ribe, a što je s velikim slučajevima, što je s ministrima poput Kuščevića ili Horvata, aferom 'plin za cent'? Osuđena je sutkinja Maja Šupe zbog primanja 15 tisuća eura mita i neka je, a i što je s ministrom Berošom, koji je optužen za primanje 75 tisuća eura mita, koji u miru sad radi svoj liječnički posao?" upozorila je Puljiz.
Na kraju je rekla da se čini kako generalno živimo bolje, ali ne napredujemo nego godinama stagniramo u istim problemima koji se ne rješavaju.
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