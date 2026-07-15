Puljiz: Gorko je što je hrvatskom premijeru važnije biti u drugom redu kod imperijalne sile od odnosa s predsjednikom vlastite države

"DP-ova rezolucija o Hrvatima u BiH ne znači mnogo niti ima veliki doseg. par je mjeseci ostalo do izbora u BiH, a izborni zakoni se ne mijenjaju u izbornoj godini, pa nova izborna jedinica koju predlažu ne može proći. Izjavom da Hrvatska konačno više nije pasivni promatrač u odnosu na status Hrvata u BiH, Ivan Penava će samo izazvati Plenkovićev bijes jer se pokušava predstaviti kao neki veliki igrač, nakon što je pristao na sve što je Plenković htio kad mu je redigirao rezoluciju. Nisu oni, kako tvrde, uspjeli temu BiH na dnevni red jer je ona svakako stalno aktualna i čitav niz naših stranaka, počevši od HDZ-a, stalno upozorava na preglasavnje Hrvata u BiH. Nije DP sad primijetio neki problem koji drugi ne vide", ocijenila je novinarka Puljiz.