Psihijatar otkrio što djeca u Hrvatskoj gledaju na YouTubeu: "Zamislite taj užas"

"Aha! Ima ovih inspiracijskih videa za cure koje su puno mršavije od mene, da vidim šta one rade, postoje stranice, ajde da vidimo te stranice, takozvane stranice za bulimiju i za anoreksiju, kako se povraća, kako se ide u restrikciju, zamislite taj užas", kaže voditelj Dnevne bolnice za poremećaje prehrane Bolnice Sveti Ivan Zagreb Hrvoje Handl.