u središtu hormuški tjesnac
SAD pokrenuo drugi val napada na Iran u manje od 24 sata, Trump: Bolje im je da se primire
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da su Sjedinjene Američke Države pokrenule drugi val napada na Iran u manje od 24 sata.
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Kako navode, napadi su usmjereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje plovila koja slobodno prolaze Hormuškim tjesnacem.
Jutrošnji napadi CENTCOM-a, usmjereni na obalne obrambene sustave te skladišta i lansirna mjesta krstarećih projektila na otoku Veliki Tunb, trajali su 90 minuta, piše skynews.
Manje od sat vremena prije početka napada novinari su Donalda Trumpa pitali ima li Iran rok prije nego što SAD počne napadati iranske mostove.
"Ne volim postavljati rokove, ali oni uglavnom znaju, znaju o čemu je riječ... Bolje im je da se primire", odgovorio je Trump.
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