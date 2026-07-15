Oglas

u središtu hormuški tjesnac

SAD pokrenuo drugi val napada na Iran u manje od 24 sata, Trump: Bolje im je da se primire

author
N1 Info
|
15. srp. 2026. 22:16
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
2026-07-15T130548Z_2103525751_RC2DEMAZ2LPW_RTRMADP_3_IRAN-CRISIS
U.S. CENTRAL COMMAND via REUTERS

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da su Sjedinjene Američke Države pokrenule drugi val napada na Iran u manje od 24 sata.

Oglas

Kako navode, napadi su usmjereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje plovila koja slobodno prolaze Hormuškim tjesnacem.

Jutrošnji napadi CENTCOM-a, usmjereni na obalne obrambene sustave te skladišta i lansirna mjesta krstarećih projektila na otoku Veliki Tunb, trajali su 90 minuta, piše skynews.

Manje od sat vremena prije početka napada novinari su Donalda Trumpa pitali ima li Iran rok prije nego što SAD počne napadati iranske mostove.

"Ne volim postavljati rokove, ali oni uglavnom znaju, znaju o čemu je riječ... Bolje im je da se primire", odgovorio je Trump.

Teme
iran sad napadi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ