potpora Ukrajini
Medved: Hrvatska razumije bol udovica i djece poginulih ukrajinskih branitelja
Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved primio je u srijedu udovice i djecu poginulih ukrajinskih branitelja, poručivši da Hrvatska razumije njihovu bol jer je i sama bila žrtva agresije, te će nastaviti pružati potporu Ukrajini.
Oglas
"Mi u Hrvatskoj jako dobro razumijemo vašu bol jer smo bili žrtve velikosrpske agresije, baš kao što ste vi u Ukrajini žrtve ruske agresije", rekao je Medved. Dodao je kako Hrvatska i više od 30 godina nakon Domovinskog rata još traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba.
Uz jedanaest udovica i dvanaestero djece poginulih ukrajinskih branitelja, susretu u Ministarstvu hrvatskih branitelja nazočili su i veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj Vasilj Kirilič, predstavnice Ministarstva branitelja Ukrajine te predsjednica Udruge Hrvatska pomaže Đurđa Adlešič sa suradnicima, naglasili su u priopćenju iz Ministarstva hrvatskih branitelja.
Medved je istaknuo da Hrvatska kao prijatelj pruža Ukrajini vojnu, humanitarnu i političku potporu te dijeli svoja iskustva s ukrajinskim institucijama. Posebno je izdvojio pomoć u liječenju ranjenih ukrajinskih branitelja, podsjetivši da je Hrvatska dosad u šest skupina na liječenje primila 112 ranjenika iz Ukrajine.
Ukrajinski veleposlanik Vasilj Kirilič zahvalio je hrvatskoj Vladi, premijeru Andreju Plenkoviću, ministru Medvedu i svim djelatnicima Ministarstva hrvatskih branitelja te Udruzi Hrvatska pomaže na kontinuiranoj potpori Ukrajini.
Posjet i boravak udovica i djece poginulih ukrajinskih branitelja organizirani su na inicijativu Veleposlanstva Ukrajine i Ministarstva branitelja Ukrajine, u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja i Udrugom Hrvatska pomaže kroz projekt "Podrška bez granica".
S tim ciljem osmišljen je program koji će se realizirati kroz individualno psihološko savjetovanje, edukacije, kreativne radionice i razne sportske aktivnosti, a u sklopu projekta planiran je dolazak tri skupine djece i udovica poginulih ukrajinskih branitelja koji će u Hrvatskoj boraviti do deset dana.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas