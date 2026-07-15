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potpora Ukrajini

Medved: Hrvatska razumije bol udovica i djece poginulih ukrajinskih branitelja

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Hina
|
15. srp. 2026. 22:50
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UA - MHB - 15-07-2026 (01)
MHB/Veleposlanstvo Ukrajine u RH

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved primio je u srijedu udovice i djecu poginulih ukrajinskih branitelja, poručivši da Hrvatska razumije njihovu bol jer je i sama bila žrtva agresije, te će nastaviti pružati potporu Ukrajini.

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"Mi u Hrvatskoj jako dobro razumijemo vašu bol jer smo bili žrtve velikosrpske agresije, baš kao što ste vi u Ukrajini žrtve ruske agresije", rekao je Medved. Dodao je kako Hrvatska i više od 30 godina nakon Domovinskog rata još traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba.

Uz jedanaest udovica i dvanaestero djece poginulih ukrajinskih branitelja, susretu u Ministarstvu hrvatskih branitelja nazočili su i veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj Vasilj Kirilič, predstavnice Ministarstva branitelja Ukrajine te predsjednica Udruge Hrvatska pomaže Đurđa Adlešič sa suradnicima, naglasili su u priopćenju iz Ministarstva hrvatskih branitelja. 

Medved je istaknuo da Hrvatska kao prijatelj pruža Ukrajini vojnu, humanitarnu i političku potporu te dijeli svoja iskustva s ukrajinskim institucijama. Posebno je izdvojio pomoć u liječenju ranjenih ukrajinskih branitelja, podsjetivši da je Hrvatska dosad u šest skupina na liječenje primila 112 ranjenika iz Ukrajine.

Ukrajinski veleposlanik Vasilj Kirilič zahvalio je hrvatskoj Vladi, premijeru Andreju Plenkoviću, ministru Medvedu i svim djelatnicima Ministarstva hrvatskih branitelja te Udruzi Hrvatska pomaže na kontinuiranoj potpori Ukrajini. 

Posjet i boravak udovica i djece poginulih ukrajinskih branitelja organizirani su na inicijativu Veleposlanstva Ukrajine i Ministarstva branitelja Ukrajine, u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja i Udrugom Hrvatska pomaže kroz projekt "Podrška bez granica".

S tim ciljem osmišljen je program koji će se realizirati kroz individualno psihološko savjetovanje, edukacije, kreativne radionice i razne sportske aktivnosti, a u sklopu projekta planiran je dolazak tri skupine djece i udovica poginulih ukrajinskih branitelja koji će u Hrvatskoj boraviti do deset dana.

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