Medved: Hrvatska razumije bol udovica i djece poginulih ukrajinskih branitelja

"Mi u Hrvatskoj jako dobro razumijemo vašu bol jer smo bili žrtve velikosrpske agresije, baš kao što ste vi u Ukrajini žrtve ruske agresije", rekao je Medved. Dodao je kako Hrvatska i više od 30 godina nakon Domovinskog rata još traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba.