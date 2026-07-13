Najteži stroj koji se ikada kretao kopnom je bager od 14.196 tona, dug 220 metara. Svaki dan iskopava zemlju veličine nogometnog stadiona

Kada se govori o najvećim vozilima ikad izrađenima, većina će prvo pomisliti na golemi kontejnerski brod ili raketu Saturn V na lansirnoj rampi. No najteži stroj koji se ikada kretao vlastitim pogonom po kopnu nije ni jedno ni drugo. Riječ je o rotornom bageru Bagger 293, koji prema Guinnessovoj knjizi rekorda drži titulu najtežeg samohodnog kopnenog stroja na svijetu.