"Nije bilo baš ugodno": Slavni glumac otkrio kako je dobio 17 šamara od Salme Hayek

Salma Hayek u filmu Savages donosi jednu od svojih najupečatljivijih uloga – Elenu "La Reinu" Sanchez, karizmatičnu, ali opasnu ženu koja se nalazi na čelu meksičkog kriminalnog carstva. Njezin je lik istodobno elegantan i zastrašujući, a glumica je otkrila da je posebnu pozornost posvetila tome da Elena bude osoba koju publika neće lako zaboraviti.