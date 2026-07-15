"smiješno je"
"Nije bilo baš ugodno": Slavni glumac otkrio kako je dobio 17 šamara od Salme Hayek
Benicio Del Toro otkrio je detalje sa snimanja filma Savages (Divljaci), u kojem je glumio sa Salmom Hayek.
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Salma Hayek u filmu Savages donosi jednu od svojih najupečatljivijih uloga – Elenu "La Reinu" Sanchez, karizmatičnu, ali opasnu ženu koja se nalazi na čelu meksičkog kriminalnog carstva. Njezin je lik istodobno elegantan i zastrašujući, a glumica je otkrila da je posebnu pozornost posvetila tome da Elena bude osoba koju publika neće lako zaboraviti.
Radnja filma prati sukob između Elene i dvojice mladih uzgajivača marihuane iz Kalifornije, koje njezin kartel pokušava privući pod svoju kontrolu. Kada oni odbiju suradnju, Elena odlučuje primijeniti drukčije metode kako bi ih natjerala da pristanu na njezine uvjete, prenosi Nova.rs.
Hayek je objasnila da inspiraciju za ovaj složeni ženski lik nije tražila samo u fikciji, nego i u ljudima koje je upoznala tijekom života. Ipak, nije željela otkriti o kome je riječ.
"Postojala je jedna osoba s kojom sam se sprijateljila, vrlo, vrlo, vrlo snažna i moćna žena u Meksiku. Ona je sada preminula", rekla je glumica.
Jedan od važnih elemenata Elenina identiteta bio je njezin izgled. Hayek je sudjelovala u osmišljavanju stila svojega lika i odlučila da tijekom cijelog filma zadrži prepoznatljive detalje – istu frizuru i upečatljiv komad nakita, prenio je jednom prilikom The Hollywood Reporter.
Prema njezinim riječima, redatelj Oliver Stone smatrao je da takav odabir nije uobičajen za osobu koja raspolaže velikim bogatstvom, no glumica je imala drukčije objašnjenje.
"Pokušala sam mu objasniti da te žene znaju da će postati ikone i da stvaraju određeni imidž. Same oblikuju svoj izgled. Ne žele se mijenjati. Žele da ih ljudi uvijek pamte."
U filmu se pojavljuju i Benicio Del Toro te Demián Bichir, koji glume ljude bliske Eleni. Jedna od najupečatljivijih scena prikazuje sukob između Elene i likova koje tumače ova dvojica glumaca, a završava fizičkim obračunom između nje i Beniciova lika.
Glumica je priznala da je upravo ta scena bila jedna od rijetkih koje su se tijekom snimanja ponavljale mnogo puta.
"Znate, smiješno je, mnogo puta sam ga udarila. Bilo je vrlo čudno jer sam bila nervozna, ali Benicio je govorio: 'Udari me! Udari me! Hajde, udari jače!'", ispričala je Salma.
Glumica je istaknula da joj je bilo neobično što je redatelj za većinu drugih scena tražio samo jedno snimanje, dok su ovu sekvencu ponavljali mnogo puta.
"Najčudnije je bilo to što mi Oliver nije dopuštao da ponavljam nijednu drugu scenu. Snimila sam jedan kadar, što je bilo vrlo frustrirajuće. Ali ovu scenu u kojoj sam ošamarila Benicija radili smo 20 puta."
I sam Benicio Del Toro rekao je da mu tijekom snimanja te scene nije bilo svejedno.
"Primiti 17 šamara od Salme, žene koja dolazi iz iste zemlje kao i mnogi veliki boksači, nije bilo baš ugodno", našalio se Del Toro za HuffPost.
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