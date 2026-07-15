Šok u Beogradu
VIDEO / Naručio voćnu salatu, dobio nasjeckanu lubenicu, a račun je astronomski: "Bez koštica je"
Fotografija računa i video s tanjurom lubenice proširili su se društvenim mrežama, a korisnici ne mogu vjerovati kolika je bila cijena.
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Račun iz jednog beogradskog restorana postao je hit na društvenim mrežama nakon što je gost objavio video na kojem tvrdi da je za običan tanjur narezane lubenice platio 1.650 srpskih dinara, odnosno oko 14 eura.
Video je prvo objavljen na TikToku, a zatim se proširio i na platformi X. Na računu je stavka navedena kao "voćna salata mix", iako se na snimci vidi tanjur s komadićima lubenice.
Mnogi korisnici društvenih mreža ostali su iznenađeni cijenom, no dio njih smatra da odgovornost snose i sami gosti, piše Nova.rs.
"Kad ima onih koji će to platiti, bit će i ovakvih cijena", jedan je od najčešćih komentara. "Ima voća tko hoće brati", "Ali je lubenica bez koštica", dodali su drugi.
Ostala sam bez teksta 🍉😳🤯 pic.twitter.com/5ae2GRbb99— Slađana Mura 969 💔⚓ (@969Mura) July 13, 2026
Drugi su cijelu situaciju ispratili uz dozu humora.
"Netko je pomiješao dvije vrste lubenice", našalio se jedan korisnik, dok je drugi napisao: "Kao da je restoran na Azurnoj obali, a ne u Beogradu".
Objava je u kratkom roku prikupila velik broj pregleda i komentara te ponovno otvorila raspravu o cijenama u ugostiteljskim objektima tijekom ljetne sezone.
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