Nevjerojatan pothvat
Inženjeri rotirali most težak 46.000 tona u zraku za 52,4 stupnja za samo 68 minuta i bez prekidanja vlakova koji ispod prolaze
Precizno je zakrenut most težak 46.000 tona i širok 263,6 metara preko željezničke pruge Peking – Guangzhou. Manevar, dovršen za 68 minuta, srušio je svjetske rekorde po težini i rasponu rotirajuće konstrukcije, a sve to bez prekidanja željezničkog prometa.
Postoje građevinski pothvati koji impresioniraju veličinom i oni koji oduševljavaju odvažnošću. Most koji se okreće u Baodingu, u pokrajini Hebei na sjeveru Kine, spaja oboje: riječ je o 46.000 tona betona i čelika koje su doslovno zakrenute u zraku dok nisu zauzele položaj iznad željezničke pruge koja je cijelo vrijeme ostala u funkciji.
Prema pisanju portala CGTN i lista China Daily, ovim su pothvatom postavljeni novi svjetski rekordi.
U nešto više od sat vremena konstrukcija veličine velike zgrade polako je zakretana iznad željezničke pruge Peking – Guangzhou dok nije zauzela točno predviđeni položaj, a vlakovi su cijelo vrijeme prometovali ispod nje, gotovo ne primjećujući što se događa iznad njihovih glava.
Zakretanje od 52,4 stupnja
Broj koji najbolje opisuje cijeli pothvat vrlo je precizan: most je zakrenut točno 52,4 stupnja tijekom 68 minuta dok nije sjeo na željezničku prugu Peking – Guangzhou, jednu od najprometnijih u Kini. Operacija je izvedena u Baodingu, u pokrajini Hebei, uz minimalno ometanje željezničkog prometa koji se odvijao ispod.
Službeni podaci pokazuju razmjere izazova. Konstrukcija je duga 263,6 metara i teška 46.000 tona, što odgovara težini tisuća željezničkih vagona. Njezino pomicanje zahtijevalo je apsolutnu preciznost jer bi i odstupanje od svega nekoliko centimetara ugrozilo završno postavljanje i sigurnost pruge ispod.
Najimpresivniji je kontrast između goleme mase i preciznosti manevra. Most nije podizan niti guran, već se zakretao poput kazaljke na satu oko središnje osi, sve dok se njegovi krajevi nisu savršeno spojili sa stupovima koji su ga čekali s druge strane pruge.
Zašto Kina zakreće cijele mostove?
Nameće se pitanje: zašto most jednostavno nije izgrađen na konačnoj lokaciji? Odgovor leži upravo u željezničkoj pruzi ispod. Gradnja konstrukcije izravno iznad aktivnih kolosijeka zahtijevala bi dugotrajnu obustavu željezničkog prometa, što je na tako prometnoj pruzi neprihvatljivo.
Zbog toga su inženjeri primijenili takozvanu rotacijsku metodu gradnje. Ideja je jednostavna: most se gradi usporedno s prugom, izvan trase kojom prometuju vlakovi, a tek na kraju zakreće na svoje konačno mjesto. Tako se gotovo cijela izgradnja odvija bez ometanja željezničkog prometa.
Prema dostupnim informacijama, Kina ovu tehniku primjenjuje pri gradnji brojnih mostova. Metoda pomaže u prevladavanju prometnih i ekoloških ograničenja te skraćuje ukupno vrijeme gradnje, što je posebno važno u zemlji koja ubrzano razvija infrastrukturu i ne može si priuštiti zaustavljanje svojih glavnih prometnih koridora.
Kuglasti zglob promjera 6,5 metara
Cijeli pothvat ovisi o jednom središnjem dijelu koji je gotovo nevidljiv promatraču. Riječ je o kuglastom zglobu, odnosno osi koja nosi rotirajući dio mosta i omogućuje da se masa od 46.000 tona glatko zakreće. I ta je komponenta ušla u povijest. Kuglasti zglob korišten u ovom projektu imao je promjer od 6,5 metara, što predstavlja novi svjetski rekord za ovu vrstu konstrukcije. Upravo preko njega raspoređuje se cjelokupna težina tijekom zakretanja.
Može ga se zamisliti kao središte golemog, kontroliranog okretanja. Upravo ta točka omogućuje da se golema i iznimno teška konstrukcija pomiče milimetar po milimetar pod nadzorom inženjera, sve dok ne zauzme točno predviđeni položaj. Bez nje ovakav manevar ne bi bio moguć.
Dva svjetska rekorda u jednom manevru
Most u Baodingu nije ušao u povijest samo zbog jednog rekorda. Njegova težina i raspon rotirajuće konstrukcije postavili su novi svjetski rekord, nadmašivši sve dosadašnje rezultate u toj kategoriji.
Tomu se pridružuje i rekord kuglastog zgloba promjera 6,5 metara, koji je također najveći ikad korišten u ovakvoj konstrukciji, dodatno potvrđujući jedinstvenost projekta. Tako su u jednoj operaciji ostvarena dva povijesna rekorda.
Ne radi se samo o obaranju rekorda radi prestiža. Svaki od njih pomiče tehničke granice i otvara mogućnost gradnje još većih i težih konstrukcija koje će se u budućnosti, primjenom iste metode, moći zakretati preko složenih prepreka.
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