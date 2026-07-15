Cijeli pothvat ovisi o jednom središnjem dijelu koji je gotovo nevidljiv promatraču. Riječ je o kuglastom zglobu, odnosno osi koja nosi rotirajući dio mosta i omogućuje da se masa od 46.000 tona glatko zakreće. I ta je komponenta ušla u povijest. Kuglasti zglob korišten u ovom projektu imao je promjer od 6,5 metara, što predstavlja novi svjetski rekord za ovu vrstu konstrukcije. Upravo preko njega raspoređuje se cjelokupna težina tijekom zakretanja.