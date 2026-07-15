Stiže kraj vrućini, očekuju se intenzivni pljuskovi s grmljavinom!

Pretežno sunčano je počela srijeda diljem Hrvatske. Veći dio prijepodneva prevladavat će uglavnom suho, no poslijepodne se očekuju novi lokalni pljuskovi uz koje može biti i grmljavine, prije svega u kopnenim krajevima, ali i na dijelu sjevernog Jadrana, dok će se su Dalmaciji zadržati uglavnom sunčano i suho.