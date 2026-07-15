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VREMENSKA PROGNOZA

Stiže kraj vrućini, očekuju se intenzivni pljuskovi s grmljavinom!

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Tea Blažević
|
15. srp. 2026. 07:06
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PLJUSAK
Čitateljica N1

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno sunčano je počela srijeda diljem Hrvatske. Veći dio prijepodneva prevladavat će uglavnom suho, no poslijepodne se očekuju novi lokalni pljuskovi uz koje može biti i grmljavine, prije svega u kopnenim krajevima, ali i na dijelu sjevernog Jadrana, dok će se su Dalmaciji zadržati uglavnom sunčano i suho.

Četvrtak donosi česte kišu i pljuskove s grmljavinom u mnogim predjelima, lokalno i izraženije, uz koje će lokalno biti i na udare olujnog vjetra sjevernog smjera.

Petak će u većini krajeva biti pretežno suh, samo na sjeverozapadu i zapadu zemlje poslijepodne lokalno može biti pljuskova.

Za vikend se nastavljaju nestabilne prilike i ponovno će biti učestaliji kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom subote.

Osvježit će, u unutrašnjosti i osjetnije s početkom novog tjedna.

Na moru će vikend značiti i kraj toplinskog vala. 

Teme
vremenska prognoza

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