VREMENSKA PROGNOZA
Stiže kraj vrućini, očekuju se intenzivni pljuskovi s grmljavinom!
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno sunčano je počela srijeda diljem Hrvatske. Veći dio prijepodneva prevladavat će uglavnom suho, no poslijepodne se očekuju novi lokalni pljuskovi uz koje može biti i grmljavine, prije svega u kopnenim krajevima, ali i na dijelu sjevernog Jadrana, dok će se su Dalmaciji zadržati uglavnom sunčano i suho.
Četvrtak donosi česte kišu i pljuskove s grmljavinom u mnogim predjelima, lokalno i izraženije, uz koje će lokalno biti i na udare olujnog vjetra sjevernog smjera.
Petak će u većini krajeva biti pretežno suh, samo na sjeverozapadu i zapadu zemlje poslijepodne lokalno može biti pljuskova.
Za vikend se nastavljaju nestabilne prilike i ponovno će biti učestaliji kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom subote.
Osvježit će, u unutrašnjosti i osjetnije s početkom novog tjedna.
Na moru će vikend značiti i kraj toplinskog vala.
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