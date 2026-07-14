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METTE-MARIT

Norveška princeza izašla iz bolnice nakon transplantacije pluća

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Hina
|
14. srp. 2026. 18:09
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(FILES) Norway's Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit attend the Save the Children peace prize party at the Nobel Peace Center ahead of the Nobel Peace Prize award ceremony at the Oslo City Hall
Stian Lysberg Solum / NTB / AFP / Norway OUT

Norveška prijestolonasljednica Mette-Marit otpuštena je iz bolnice otprilike četiri tjedna nakon transplantacije pluća, priopćila je kraljevska palača.

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Stanje 52-godišnje princeze je "dobro koliko se može očekivati ​​u datim okolnostima", priopćila je palača.

Sljedećih šest mjeseci provest će na rehabilitaciji i njezin će napredak biti pozorno praćen zbog potencijalnih komplikacija, poput odbacivanja organa i infekcija, rekli su njezini liječnici.

Stabilan oporavak nakon transplantacije pluća obično traje oko godinu dana. Kraljevska palača je objavila da tijekom rehabilitacije Mette-Marit neće obavljati službene obveze. Njezin suprug, prijestolonasljednik Haakon, rekao je da mu je laknulo nakon dosadašnjeg liječenja.

"Premda znamo da je pred nama dugo razdoblje oporavka i da se mogu pojaviti komplikacije, osjećam se vrlo dobro jer smo uspjeli stići tako daleko", rekao je.

Mette-Marit, kojoj je 2018. dijagnosticirana neizlječiva plućna fibroza, u lipnju je dobila donorska pluća, nedugo nakon što je stavljena na listu čekanja za transplantaciju.

U izjavi koju je objavila palača zahvalila je svojim liječnicima, bolničkom osoblju i svima koji su joj davali potporu, odavši posebnu počast donorima organa.

"Duboko sam zahvalna. Prije svega htjela bih zahvaliti svima koji se odluče donirati organe. Doniranjem organa ja sam dobila dar života. Nedostaju mi riječi dok pokušavam izraziti koliko sam duboko zahvalna i ponizna", poručila je princeza.

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mette-marit norveška princeza

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