"Morate uložiti"
"Otišao sam u Italiju kupiti kuću za jedan euro, a onda sam shvatio zašto su tako jeftine"
Kuće koje se u pojedinim talijanskim gradićima prodaju za samo jedan euro zvuče kao ostvarenje sna za svakoga tko želi nekretninu na Mediteranu. Međutim, jedan YouTuber odlučio je provjeriti kako taj program doista funkcionira i vrlo brzo otkrio da se iza primamljive cijene krije nekoliko važnih uvjeta.
Ben Morris, autor istoimenog YouTube kanala, posjetio je gradić Sambuca di Sicilia na Siciliji, koji je posljednjih godina privukao velik broj kupaca iz Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega ga neki nazivaju i "malom Amerikom Italije".
Tijekom razgovora s lokalnom agenticom za nekretnine doznao je da se program prodaje kuća provodio u nekoliko faza.
"Dosad smo imali tri projekta kuća za jedan, dva i tri eura", objasnila je.
Iako početna cijena doista iznosi jedan, dva ili tri eura, kupci moraju predati ponudu, a nekretninu dobiva onaj tko ponudi najviše.
"Pravila su uglavnom ista. Možete ponuditi jedan, dva ili tri eura, ali trebate znati da će kuću dobiti onaj tko da najveću ponudu", rekla je agentica.
Ben je zato zaključio da u Sambuci postoji mala "kvaka".
"Kuće se formalno prodaju za jedan euro, ali se u praksi za mnoge od njih licitira i do 5.000 eura", objasnio je.
Dodao je da postoji i drugi gradić koji je planirao posjetiti, gdje se pojedine kuće doista mogu kupiti za jedan euro bez nadmetanja i gdje su takve nekretnine trenutačno dostupne, prenosi Nova.rs.
Procjenjuje se da oko 25 talijanskih općina sudjeluje u ovom programu. Cilj je obnoviti napuštene kuće, ponovno ih naseliti i vratiti u funkciju, umjesto da propadaju. Lokalne vlasti računaju da će uređene i naseljene kuće donijeti više koristi zajednici nego prazni objekti, osobito zbog poreza koje plaćaju vlasnici drugih domova.
Ben je u videu spomenuo i primjer Amerikanke Meredith Tabbone, koja je jednu kuću kupila za 5.000 eura, a zatim i susjednu nekretninu. Ipak, obnova oba objekta na kraju ju je stajala oko 446.000 dolara.
Nakon toga otišao je u gradić Mussomeli kako bi pronašao kuću koja se doista prodaje za jedan euro.
Ondje ga je dočekala žena po imenu Natalie, koja mu je pokazala nekoliko nekretnina, među kojima su dvije stajale manje od jedne funte.
Čim je ušao u jednu od njih, bilo je jasno da joj je potrebna potpuna rekonstrukcija. Zbog sigurnosti su mu čak savjetovali da hoda isključivo uz rubove prostorija kako se pod ne bi urušio.
Nakon obilaska Ben je rekao da mu je sada potpuno jasno zašto su ovakve kuće toliko jeftine.
"U njih morate uložiti mnogo novca kako biste ih učinili useljivima. Osim toga, imate obvezu održavati objekt kako se ne bi srušio i ugrozio susjede", rekao je.
Natalie je dodala da kupce nakon kupnje čekaju i dodatni troškovi. Potrebno je platiti javnobilježničke usluge, razne potvrde i drugu administrativnu dokumentaciju, što je Ben opisao kao još jednu "malu kvaku" ovog programa.
Na internetskoj stranici 1eurohouses.com, koja promovira ovu inicijativu, ističe se da cilj nije izgradnja novih objekata, nego obnova napuštenih povijesnih naselja.
"Ne trebaju nam nove zgrade i dodatna urbanizacija. Naš je cilj unaprijediti stambeni fond i sačuvati kulturni identitet obnovom napuštenih mjesta i zgrada koje predstavljaju dio naše povijesti", navodi se u priopćenju koje prenosi Independent.
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