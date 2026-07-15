VELIKI PROMAŠAJI
CNN-ov analitičar: Ovo su najgora predviđanja Trumpove administracije o ratu s Iranom
Tijekom posljednja četiri i pol mjeseca američki predsjednik Donald Trump i njegovi najbliži suradnici iznosili su niz sigurnih prognoza koje su se vrlo brzo pokazale posve netočnima
Jedna od najpoznatijih izjava vezanih uz rat u Iraku bila je ona tadašnjeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneyja, koji je nekoliko dana prije početka invazije tvrdio da će američke vojnike Iračani "dočekati kao osloboditelje".
S vremenom je ta izjava postala simbol ne samo neispunjenih obećanja administracije Georgea W. Busha, nego i njezine pogrešne procjene rata koji je pokrenula.
Kako je mogla tako samouvjereno predvidjeti nešto što se pokazalo potpuno pogrešnim?
Sličnih primjera, piše CNN-ov analitičar Aaron Blake, ne nedostaje ni u slučaju administracije Donalda Trumpa i rata s Iranom.
Tijekom posljednja četiri i pol mjeseca Trump i njegovi najbliži suradnici iznosili su niz sigurnih prognoza koje su se vrlo brzo pokazale netočnima.
Posebno se, navodi Blake, često čini kao da sam Trump nema jasnu predodžbu o ratu koji je pokrenuo, iako pogrešne procjene nisu bile ograničene samo na njega.
Tvrdnja: SAD će preuzeti kontrolu nad Hormuškim tjesnacem
Trump je početkom tjedna iznenadio međunarodnu javnost objavom da će Sjedinjene Države postati svojevrsni "čuvar" Hormuškog tjesnaca te naplaćivati 20-postotnu pristojbu za prolazak brodova.
Ta je najava bila u potpunoj suprotnosti s ranijim stavovima njegove administracije.
Državni tajnik Marco Rubio još je u svibnju izjavio da bi svaki sustav naplate prolaska kroz Hormuški tjesnac bio neprihvatljiv i, kako je rekao, "potpuno nezakonit".
Trumpova ideja podrazumijevala bi i dugotrajnu američku vojnu prisutnost na tom području, što su brojni analitičari ocijenili neprovedivim. Već sljedećeg dana predsjednik je odustao od prijedloga, a CNN je objavio da su ga savjetnici pokušavali odgovoriti od te ideje.
Tvrdnja: Rat će trajati kratko
Trump je od samog početka tvrdio da će sukob biti kratak te je više puta procijenio da će trajati "četiri do pet tjedana".
Početkom svibnja izjavio je da rat "ne bi trebao dugo trajati".
Danas, četiri i pol mjeseca nakon početka sukoba, kraj rata i dalje se ne nazire.
Administracija tvrdi da se razdoblje primirja ne može računati kao dio rata, no njezine prve procjene jasno pokazuju da je očekivala potpuno drukčiji razvoj događaja.
Tvrdnja: Iransko vodstvo postalo je razumno
Nakon što su SAD i Iran prošlog mjeseca postigli memorandum o razumijevanju, Trump i potpredsjednik JD Vance govorili su kao da je iransko vodstvo potpuno promijenilo pristup.
"Mislim da imamo posla s vrlo razumnim ljudima", rekao je Trump 16. lipnja, dodavši da su iranski čelnici "ugodni za pregovore" i "nisu radikalizirani".
Vance je u razgovoru za CNN izjavio da čak i visoki dužnosnici Iranske revolucionarne garde priznaju kako je dosadašnji odnos prema SAD-u bio pogreška.
No nakon propasti primirja i sporazuma prošlog tjedna Trump je iste ljude nazvao "luđacima", "zlima", "prljavim igračima" i "ološem".
Bez obzira na to jesu li ranije izjave bile iskrene ili diplomatske, vrlo brzo pokazale su se pretjerano optimističnima.
Tvrdnja: Iranci će srušiti vlast
Kad je krajem veljače pokrenuo prve napade na Iran, Trump je otvoreno pozivao iranski narod da iskoristi priliku i sruši režim.
"Pozivam sve iranske domoljube koji čeznu za slobodom da iskoriste ovaj trenutak, budu hrabri i vrate svoju zemlju", poručio je tada.
No kada do pobune nije došlo, Trump je gotovo potpuno prestao govoriti o toj mogućnosti.
Ovog tjedna izjavio je kako nikada nije ozbiljno vjerovao da bi do ustanka moglo doći jer je, kako je rekao, iransko vodstvo "vrlo nasilno".
Ipak, njegove prve izjave jasno pokazuju da je računao upravo na takav scenarij.
Tvrdnja: Zatvaranje Hormuškog tjesnaca nije ozbiljan problem
Kada je Iran zatvorio Hormuški tjesnac kako bi povećao pritisak na Zapad, administracija je u početku umanjivala važnost tog poteza.
Ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da se SAD s time može nositi i da građani "nemaju razloga za zabrinutost".
Trump je nekoliko dana ranije rekao kako zatvaranje tjesnaca "zapravo ne utječe na SAD" jer Amerika ima dovoljno vlastite nafte.
Dodao je i da će Hormuški tjesnac ostati siguran.
To se nije dogodilo. Zatvaranje tjesnaca izazvalo je ozbiljne poremećaje na energetskom tržištu i nanijelo štetu američkom gospodarstvu, a Iranu dalo snažan politički adut.
Tvrdnja: Gorivo će brzo pasti ispod tri dolara po galonu
Ministar energetike Chris Wright početkom ožujka tvrdio je da će cijena benzina vrlo brzo pasti ispod tri dolara po galonu.
Na pitanje kada bi se to moglo dogoditi odgovorio je da će, čak i u najgorem slučaju, biti riječ o nekoliko tjedana, a ne mjeseci.
Više od četiri mjeseca kasnije prosječna cijena benzina u SAD-u nije pala ispod 3,70 dolara po galonu, a nakon obnove sukoba ponovno raste.
To pokazuje da administracija nije realno procijenila posljedice zatvaranja Hormuškog tjesnaca na tržište energenata.
Tvrdnja: Iran očajnički želi sporazum
Trump je desetke puta tvrdio da Teheran "preklinje" za sporazum, da je "očajan" i da ga želi "pod svaku cijenu".
Istodobno je stalno najavljivao kako je dogovor na dohvat ruke.
No razvoj događaja pokazao je upravo suprotno. Iran je inzistirao na velikim ustupcima, a na kraju je odbacio i memorandum koji se smatrao vrlo povoljnim za Teheran.
Prema Blakeu, to sugerira da Trump nije dobro razumio motive svog protivnika.
Tvrdnja: SAD potpuno kontrolira iranski zračni prostor
Od prvih dana rata Trump i Hegseth tvrdili su da je iranska protuzračna obrana potpuno uništena te da američko zrakoplovstvo može djelovati gdje god želi.
Hegseth je početkom ožujka izjavio da će SAD i Izrael u roku od tjedan dana imati "potpunu kontrolu nad iranskim nebom" te da Iran "neće moći učiniti ništa".
Trump je ponavljao da Iran "nema nikakvu protuzračnu obranu" i da je američka vojska "nezaustavljiva".
No već početkom travnja Iran je uspio srušiti dva američka zrakoplova, čime su te tvrdnje ozbiljno dovedene u pitanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare