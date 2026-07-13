zvjezdana ekipa
Sve što trebate znati o "Odiseji": U kina stiže nova adaptacija priče stare gotovo 3000 godina
Jedan od najvažnijih književnih klasika svih vremena, "Odiseja", dobio je novu filmsku adaptaciju u režiji Christophera Nolana. Film u hrvatska kina stiže u četvrtak, 16. srpnja, a u glavnim su ulogama, između ostalih, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Zendaya.
Najnoviju adaptaciju režira oskarovac Christopher Nolan, autor filmova "Interstellar", trilogije "Vitez tame" i "Oppenheimera".
Odiseja će utjeloviti Matt Damon, dok će njegovog sina Telemaha glumiti Tom Holland. Anne Hathaway igra Penelopu, a Zendaya božicu Atenu. U filmu se pojavljuju i Robert Pattinson, Charlize Theron te Elliot Page.
Produkcija je vrijedna oko 250 milijuna dolara, a snimanje se odvijalo u Italiji, Grčkoj, Maroku, Malti, Škotskoj i Irskoj.
Publika ima podijeljene reakcije još od prvog trailera. Nekima smetaju američki naglasci glumaca i moderniji dijalozi, za koje smatraju da odudaraju od antičkog okruženja, dok drugi vjeruju da će Nolan još jednom ponuditi originalno viđenje jednog od najvećih klasika svjetske književnosti.
Brojne filmske adaptacije
Iako je riječ o jednom od najpoznatijih književnih djela na svijetu, izvorna priča rijetko je vjerno prenesena na ekran.
Prvu veliku filmsku adaptaciju predstavljao je film "Ulysses" iz 1954. s Kirkom Douglasom u glavnoj ulozi, dok je 1997. snimljena televizijska miniserija koja je obuhvatila i događaje iz "Ilijade".
Elemente "Odiseje" inspirativno su koristili i braća Coen u filmu "O Brother, Where Art Thou?" s Georgeom Clooneyjem.
No, zašto je priča nastala prije gotovo tri tisućljeća i danas toliko popularna?
Što je "Odiseja"?
"Odiseja" je starogrčki epski spjev koji pripovijeda o dugom i opasnom povratku junaka Odiseja kući nakon završetka Trojanskog rata. Smatra se jednim od temelja zapadne književnosti i jednim od najutjecajnijih djela ikad napisanih.
Spjev prati Odisejevo desetogodišnje putovanje prema rodnoj Itaci, tijekom kojeg se suočava s brojnim iskušenjima, mitološkim bićima, bogovima i opasnostima koje neprestano odgađaju njegov povratak obitelji.
Tko je napisao "Odiseju"?
Autorstvo se tradicionalno pripisuje grčkom pjesniku Homeru, kojem se pripisuje i drugi veliki ep, "Ilijada". Ipak, znanstvenici već stoljećima raspravljaju o tome je li Homer doista bio jedna osoba ili su oba djela nastala tijekom duljeg razdoblja i imala više autora. Ta rasprava poznata je kao "Homersko pitanje".
Procjenjuje se da je "Odiseja" nastala između 8. i 9. stoljeća prije Krista, iako se radnja odvija nekoliko stoljeća ranije, neposredno nakon Trojanskog rata.
O čemu se radi?
Nakon pobjede Grka u Trojanskom ratu, kralj Itake Odisej kreće kući svojoj supruzi Penelopi i sinu Telemahu. Ono što je trebalo biti kratko putovanje pretvara se u desetljeće puno opasnosti.
Na putu susreće Kiklopa Polifema, čarobnicu Kirku, zavodljive Sirene i brojne druge likove iz grčke mitologije, dok ga morski bog Posejdon neprestano pokušava spriječiti da stigne kući.
U međuvremenu Penelopa na Itaci odbija brojne prosce koji žele preuzeti Odisejevo kraljevstvo, vjerujući da je njezin suprug još uvijek živ.
Glavne teme djela
Iako je riječ o pustolovnoj priči, "Odiseja" obrađuje niz univerzalnih tema koje su i danas aktualne, piše BBC.
Među njima su odanost, ustrajnost, obitelj, iskušenja, potraga za identitetom te sukob između ljudske slobodne volje i sudbine kojom upravljaju bogovi. Odisej često pobjeđuje zahvaljujući inteligenciji i snalažljivosti, a ne fizičkoj snazi, zbog čega se smatra jednim od najsloženijih junaka antičke književnosti.
Više od 12.000 stihova
Originalna "Odiseja" sastoji se od više od 12.000 stihova podijeljenih u 24 pjevanja. Prosječnom čitatelju potrebno je oko osam sati za čitanje cijelog djela.
Ipak, nije riječ o najdužem epu u povijesti. Tu titulu drži indijski sanskrtski ep "Mahabharata", koji sadrži više od 200.000 stihova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare