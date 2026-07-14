VIDEO / Pored sonde Hayabusa2 u svemiru nešto je projurilo brzinom od 17.700 km/h. Otkriće iznenadilo znanstvenike

Planetarna astronomkinja Cristina Thomas sa Sveučilišta Northern Arizona istaknula je kako je prolazak pokraj Torifunea primjer tzv. brze izviđačke misije. Takve misije omogućuju znanstvenicima da u kratkom vremenu procijene veličinu, oblik, sastav i putanju asteroida – informacije koje bi jednog dana mogle biti ključne za njegovo preusmjeravanje ako bi predstavljao prijetnju.