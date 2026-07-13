VIDEO / "Bilo je odvratno": Hrvatica pokazala u kakvom su stanju turisti ostavili vilu njezinih roditelja

"Ovo je samo mali dio onoga u kakvom su stanju Englezi ostavili našu kuću. Moji roditelji iznajmljuju vilu i ovo je blaga katastrofa. Kad god se dogodi ovakva situacija, uvijek su u pitanju Englezi. Znam da je to dio ovog posla, ali ovo je bilo toliko odvratno da se ne može opisati", rekla je u videu.