lavina komentara
VIDEO / "Bilo je odvratno": Hrvatica pokazala u kakvom su stanju turisti ostavili vilu njezinih roditelja
Video Hrvatice koja je na društvenim mrežama pokazala kako su gosti ostavili vilu njezinih roditelja nakon odmora postao je viralan i prikupio više od 300.000 pregleda.
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Na snimci se vide razbacane vreće za smeće, plastične boce, ambalaža i drugi otpad koji su, prema njezinim riječima, ostali nakon odlaska turista.
"Ovo je samo mali dio onoga u kakvom su stanju Englezi ostavili našu kuću. Moji roditelji iznajmljuju vilu i ovo je blaga katastrofa. Kad god se dogodi ovakva situacija, uvijek su u pitanju Englezi. Znam da je to dio ovog posla, ali ovo je bilo toliko odvratno da se ne može opisati", rekla je u videu.
Dodala je kako je tijekom čišćenja neprestano pronalazila nova neugodna iznenađenja.
"Što god otvorim, pronađem nešto novo što su ostavili iza sebe. Ovo me više ni ne iznenađuje, ali ovoga puta bilo je posebno gadno", ispričala je.
Iako kaže da vlasnici smještaja moraju računati na određeni nered nakon odlaska gostiju, smatra da je ovaj slučaj ipak bio daleko iznad onoga što se može smatrati uobičajenim, prenosi Metropolitan.si.
U komentarima podijeljena mišljenja
Video je izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Dok su jedni smatrali da bi gostima trebalo naplatiti dodatne troškove čišćenja, drugi su upozorili da se ne može generalizirati ponašanje turista prema njihovoj nacionalnosti.
Među komentarima našli su se i prijedlozi da bi vlasnici smještaja trebali zadržati dio pologa za izvanredno čišćenje, dok su neki istaknuli vlastita pozitivna iskustva.
"Kad smo odlazili iz vile na Mikonosu, vlasnik nam je rekao da smještaj nikad nije bio čišći nakon odlaska gostiju. Svaki dan smo pazili da sve ostane uredno jer je to stvar poštovanja prema tuđoj imovini", napisao je jedan korisnik.
Drugi su pak komentirali da bi iznajmljivači u ovakvim situacijama trebali imati mogućnost naplatiti dodatne troškove čišćenja ako gosti ostave objekt u izrazito lošem stanju.
Video je u kratkom roku prikupio stotine tisuća pregleda i potaknuo raspravu o ponašanju dijela turista, ali i o odgovornosti gostiju prema privatnom smještaju koji koriste tijekom odmora.
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