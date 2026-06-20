Demokracija po mjeri HDZ-a. Znači, jednostranačka

Prva je oholost osječko-baranjske županice bila u tome što je govorila u ime Slavonije i Baranje. Ta je regija podijeljena na pet županija i u svima je na vlasti HDZ, a Tramišak nije županica u svih pet, nije pentolocirana. Nije jasno ni je li svoj istup prethodno koordinirala s ostalih četvero HDZ-ovih župana li si je sama uzela za pravo govoriti u ime svih kao neformalna guvernerka cijele regije.