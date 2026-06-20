KOMENTAR TJEDNA
Demokracija po mjeri HDZ-a. Znači, jednostranačka
U utorak je HDZ tradicionalno, u prostorijama Nogometnog kluba Jarun, proslavio 37. obljetnicu osnutka stranke. Odande je Andrej Plenković poručio članovima da budu "još jači, agilniji i aktivniji" i "do iznemoglosti predstavljaju hrvatskim ljudima" rezultate HDZ-a i Vlade kojima je on na čelu.
Već sljedećeg dana, kao vrijedna i požrtvovna članica HDZ-a, osječko-baranjska županica Nataša Tramišak poslušala je Plenkovićev naputak pa je u Osijeku organizirala konferenciju za novinare nabrajajući "nezapamćene pozitivne trendove" i "najveće investicijske cikluse" u proteklih deset godina u toj županiji.
No nije joj to došlo tek tako.
Nedugo prije njenog izlaska pred novinare u Osijeku su, u sklopu svoje političke turneje nazvane Plenkovićeva inflacija čelnici SDP-a i Možemo! Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić i drugi kritizirali ekonomski model Vlade koji ne potiče proizvodnju niti smanjuje regionalne nejednakosti, a zbog čega Slavonija i dalje zaostaje za hrvatskim prosjekom.
Oholost i demokratska nepismenost
Županica je smjesta reagirala poklapajući ih drugim podacima od onih koje su ovi iznijeli, nabrajajući postignuća i istresajući neke druge brojke. I bilo bi to OK da sve izneseno nije prosula jednom jedinom rečenicom: "SDP i Možemo! nemaju što tražiti u Slavoniji."
O oholosti i demokratskoj nepismenosti njene izjave - doduše, po stranačkoj gramatici ispravnoj - dalo bi se puno toga reći. No evo samo dvije stvari.
Šerifkinja iz easterna
Prva je oholost osječko-baranjske županice bila u tome što je govorila u ime Slavonije i Baranje. Ta je regija podijeljena na pet županija i u svima je na vlasti HDZ, a Tramišak nije županica u svih pet, nije pentolocirana. Nije jasno ni je li svoj istup prethodno koordinirala s ostalih četvero HDZ-ovih župana li si je sama uzela za pravo govoriti u ime svih kao neformalna guvernerka cijele regije.
Druga je oholost što je osim retoričkog širenja svojih ovlasti izvan granica županije kojoj je na čelu, Tramišak dvjema strankama koje nisu po njenom političkom i svjetonazorskom ukusu - no dvjema najjačim oporbenim strankama u Hrvatskoj - poručila kao šerifkinja u westernu (easternu!) da u njenom okrugu nema mjesta za dvoje od njih troje. Samo što im nije rekla i da do zalaska sunca napuste grad.
Tramišak si je tako prisvojila pravo govoriti u ime cijele regije predstavivši je kao stranački posjed na kojemu je zabijena tabla s natpisom "Zabranjen ulaz!"
Kad smo kod brojki...
HDZ je na lokalnim izborima prošle godine uvjerljivo pobijedio u Osječko-baranjskoj županiji. I Tramišak je uvjerljivo, već u prvom krugu, izabrana za županicu. Dobila je 52.477 glasova ili 55,49 posto. Iza sebe je ostavila Sanju Bježančević koja je dobila upola manje od nje - 21.781 glas. Bježančević je bila kandidatkinja SDP-a i Možemo! i već samim time Tramišak je svojom izjavom iskazala prezir spram tih dvadesetak tisuća građana "svoje" županije koji su glasali za kandidatkinju stranaka "kojima tamo nije mjesto".
U Osječko-baranjskoj županiji na lanjskim lokalnim izborima ukupno je bilo 233.683 birača na popisu, a glasalo ih je 94.558 ili 40,46 posto. Važećih listića bilo je 88.924. Dakle, od ukupnog broja birača u županiji koju županica Tramišak svojata po stranačkoj lozi i preko granica svojih ovlasti, valjano je glasalo 38 posto birača.
A onih 52.477 koji glasaše za nju su 22,45 posto od ukupnog broja. Budući da je i neizlazak na izbore vrlo jasna, premda neizravna politička poruka, za Tramišak je glasala tek petina punoljetnih građana "njene" županije.
Nije jasno otkud onda crpi pravo da drugim strankama poručuje kako ondje nemaju što tražiti?
Jednostranačka demokracija
Čak i da izborne brojke još uvjerljivije pretežu na stranu HDZ-a, pitanje je u kojoj se to stranačkoj političkoj školi ili akademiji poučava takvo poimanje demokracije.
HDZ je, kako stoji na službenim stranicama stranke, zakladnik Zaklade hrvatskog državnog zavjeta (ZHDZ) koja djeluje još od 1996. godine kao "centar izvrsnosti političkog obrazovanja" s ciljem "jačanja političke kulture i kulture dijaloga".
Punih trideset godina HDZ, čini se, nije uspio kroz svoju političku školu naučiti neke svoje članove temeljnu stvar da demokracija ne može biti jednostranačka ma koliko to nekima tamo bili mokri snovi i koliko god na tome do iznemoglosti radili.
I da nije zdrava bez različitosti i bez jake opozicije.
Lakoća opasne rečenice
Tramišak je, olako izgovarajući opasnu rečenicu, moguće bila motivirana srdžbom zbog nedavnog neoprostivo vulgarnog "Stoko!" iz usta Sandre Benčić i kritika iz redova SDP-a i Možemo!, podosta nedomišljenih, na račun politike Vlade. Primjereno je odgovorila bujicom brojčanih podataka koji su trebali opovrgnuti brojke i tvrdnje SDP-ovaca i možemovaca na turneji u Osijeku.
I na tome je trebala stati. Ostala bi i HDZ-ova borkinja i županica svih građana županije. Ali tada je prevladala stranačka isključivost i demokratska neukost.
I kad je dobro, ne valja
Istoga dana kada je Tramišak poručila da u cijeloj Slavoniji SDP i Možemo! nemaju što tražiti, svoj je obol jačanju političke kulture i kulture dijaloga dao i HDZ-ov saborski veteran te predsjednik Odbora za ratne veterane Josip Đakić. On je za zakonski prijedlog kluba Možemo! da se povećaju mirovine hrvatskim braniteljima koji su u mirovinu otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nakon odrađenog radnog staža, rekao da je "dobar i da bi ga podržao kada ne bi znao od koga dolazi".
Tako je to kada se procjenjuje srcem umjesto glavom.
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