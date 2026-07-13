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U 78. GODINI

Preminuo Sam Neill, zvijezda filma "Jurski park"

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N1 Info
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13. srp. 2026. 08:06
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AFP
ANDER GILLENEA/AFP

Glumac Sam Neill, najpoznatiji po ulozi dr. Alana Granta u filmskom serijalu "Jurski park", preminuo je u 78. godini života.

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Njegova obitelj priopćila je da je Neill preminuo u ponedjeljak, 13. srpnja, u Sydneyju, okružen članovima obitelji.

"S velikom tugom obitelj Sama Neilla objavljuje da je preminuo u ponedjeljak, 13. srpnja, u Sydneyju u Australiji. Bio je okružen obitelji i otišao je dostojanstveno, onako kako je živio cijeli svoj život", stoji u priopćenju.

Obitelj navodi da je njegova smrt bila "iznenadna i neočekivana", javlja BBC.

Članovi obitelji zahvalili su osoblju privatne bolnice St Vincent's u Sydneyju na, kako su naveli, iznimnoj skrbi.

"Više pojedinosti bit će objavljeno naknadno, no za sada molimo da poštujete privatnost obitelji dok prolazi kroz ovaj neizmjeran gubitak", poručili su.

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