TURIZAM U EUROPI
Preskočite gužve: Pet otoka koje vrijedi posjetiti umjesto turističkih hitova. Na popisu i jedan hrvatski
Zamijenite prenapučene turističke destinacije mirnijim otocima na kojima vas čekaju spektakularni krajolici, autentičan lokalni život i znatno manje turista nego na njihovim poznatijim susjedima.
Europski otoci stoljećima privlače putnike, bilo da je riječ o osunčanim obalama Mediterana ili surovim otocima raspršenima po sjevernom Atlantiku, prenosi Euronews.
Iako su mnogi od najpoznatijih europskih otoka tijekom ljeta prepuni posjetitelja, još uvijek postoje mirnije alternative koje tek čekaju da ih otkrijete.
Tenerife, Santorini i Capri svoju su popularnost zaslužili s razlogom, ali su istodobno postali sinonim za prekomjerni turizam. Odaberete li manji i manje poznati otok, dobit ćete jednako impresivne krajolike i opuštenu atmosferu, ali bez velikih gužvi i previsokih cijena.
Donosimo pet europskih otoka koji još uvijek nisu pod naletom masovnog turizma.
Umjesto Tenerifa, posjetite La Gomeru
La Gomera, drugi najmanji od glavnih Kanarskih otoka, nalazi se nadomak Tenerifa, ali se od njega u mnogočemu razlikuje.
Dok Tenerife godišnje privlači oko pet milijuna turista, La Gomera ostala je pošteđena masovnog turizma, dijelom zato što nije prilagođena velikim turističkim kompleksima.
Zbog toga je posebno privlačna ljubiteljima aktivnog odmora. Poznata je po vulkanskim planinama ispresijecanima planinarskim stazama, a Nacionalni park Garajonay, koji je pod zaštitom UNESCO-a, skriva jednu od najimpresivnijih europskih šuma u oblacima te spektakularni kanjon Valle Gran Rey.
Posjetitelje oduševljavaju i plaže s crnim pijeskom te brojni cvatući kaktusi. Od lokalnih specijaliteta preporučuje se kušati almogrote, pikantni namaz od kozjeg sira, kao i svježe plodove mora, među kojima se posebno ističe žutoperajna tuna.
Umjesto Hvara, odaberite Šoltu
Šolta se nalazi nadomak Splita, no često ostaje u sjeni poznatijih susjeda, Hvara i Brača. Trajektom se do nje stiže za manje od sat vremena, što je čini jednom od najpristupačnijih, ali i najpodcjenjenijih hrvatskih otočnih destinacija.
Život na otoku odvija se sporijim ritmom. Ribarska mjesta, skrovite šljunčane uvale, maslinici i vinogradi stvaraju autentičan dalmatinski ugođaj kakav je danas sve teže pronaći na Jadranu.
Posjetitelji mogu uživati u kristalno čistom moru, prošetati slikovitom lukom u Stomorskoj ili istražiti mjesto Maslinicu. Dan je najbolje završiti u restoranu uz more uz svježe ulovljenu ribu i druge morske specijalitete.
Umjesto Santorinija, otkrijte Serifos
Serifos nudi sve ono zbog čega su Kikladi poznati, ali bez gužvi koje su postale zaštitni znak Santorinija.
Do otoka se trajektom iz Atene stiže za otprilike dva sata. Budući da nema zračnu luku ni velike turističke komplekse, Serifos je zasad uspio izbjeći masovni turizam.
Na njemu vas čekaju mirne plaže, bijela sela i opušten način života zbog kojeg je već godinama omiljeno vikend-odredište stanovnika Atene.
Na razvedenoj obali nalazi se više od 40 plaža, dok glavni grad Hora osvaja uskim uličicama, crkvama s plavim kupolama i tradicionalnim vjetrenjačama.
Predvečer vrijedi sjesti u jedan od barova na krovovima i promatrati kako Egejsko more poprima zlatne i ružičaste nijanse, bez čekanja u redovima za fotografiranje.
Umjesto Caprija, posjetite Procidu
Capri je poznat po luksuznim hotelima, restoranima i klubovima na plaži, ali i po vrlo visokim cijenama.
S druge strane Napuljskog zaljeva nalazi se Procida, koja nudi jednako lijepo more, šarene kuće, prekrasne vidikovce i izvrsnu talijansku kuhinju, ali uz znatno povoljnije cijene.
Od Napulja je dijeli svega 40 minuta vožnje trajektom, a i dalje je relativno nepoznata međunarodnim turistima.
Obavezno treba posjetiti ribarsko mjesto Marina di Corricella, poznato po pastelnim kućama koje najljepše izgledaju s obližnjih vidikovaca.
Na otoku je ograničen broj automobila, a većinu gostiju čine Talijani. Dio popularnosti Procida duguje i filmu Talentirani gospodin Ripley iz 1999. godine, koji je djelomično sniman upravo ondje.
Ljubitelji gastronomije trebali bi kušati svježe plodove mora, domaći limoncello i tradicionalnu tjesteninu spaghetti alla pescatora povera, pripremljenu s inćunima.
Umjesto otoka Skye, istražite Luing
Maleni Luing, uz zapadnu obalu Škotske, često ostaje u sjeni mnogo poznatijeg otoka Skye, upravo zbog čega zadržava poseban šarm.
Nalazi se oko 26 kilometara južno od Obana, a do njega se stiže kratkom vožnjom trajektom s otoka Seil. Na Luingu živi tek nekoliko stotina stanovnika, među kojima su brojni umjetnici i obrtnici.
Iako je dug svega desetak kilometara, nudi brojne mogućnosti za istraživanje. Obalne šetnice pružaju prekrasan pogled na more, dok Atlantic Islands Centre upoznaje posjetitelje s otočnim načinom života.
Otok je posebno privlačan ljubiteljima divljih životinja. Ondje se često mogu vidjeti vidre, obični i lučki tuljani, a u zoru i sumrak nije rijetkost ugledati ni dupine, kitove ili pliskavice.
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