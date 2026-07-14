Kriza na Krimu
VIDEO / Plaža zjapi prazna usred sezone, otkazuju se rezervacije: "Ovdje nema apsolutno nikoga"
Ruska vlada izdvojila je više od 4,3 milijarde rubalja (56,3 milijuna dolara) iz pričuvnog fonda kako bi poduprla turistički sektor na anektiranom Krimu i u gradu Sevastopolju, navodeći da su tisuće poduzeća pogođene posljedicama ukrajinskih napada.
Financijska pomoć dolazi u trenutku kada Kijev pojačava kampanju usmjerenu na ometanje ruske logistike i infrastrukture koja podupire okupirani poluotok. Zbog toga se dijelovi Krima suočavaju s nestašicama goriva, prekidima opskrbe električnom energijom i vodom, što je teško pogodilo vrhunac ljetne turističke sezone.
Ruska vlada priopćila je da će sredstva biti namijenjena zaposlenicima u više od 4.600 tvrtki povezanih s turizmom koje su se, zbog ukrajinskih napada, našle u "teškoj situaciji".
Od ukupnog iznosa, 3,7 milijardi rubalja (48,5 milijuna dolara) bit će dodijeljeno Krimu, dok je za Sevastopolj predviđeno 584,5 milijuna rubalja (7,7 milijuna dolara), objavila je vladina služba za odnose s javnošću.
Otkazane rezervacije
Rusko udruženje turoperatora (ATOR) priopćilo je da je do kraja srpnja otkazano oko milijun putovanja na Krim i u Sevastopolj, piše The Moscow Times
Prema procjeni udruženja, vrijednost otkazanih rezervacija iznosi između 20 i 25 milijardi rubalja (262 do 327,5 milijuna dolara), uključujući gubitke turoperatora od pet do sedam milijardi rubalja (65,5 do 91,7 milijuna dolara).
ATOR je pozvao vladu da turističkim agencijama i hotelima na Krimu privremeno omogući odgodu obveze povrata novca putnicima te odgodu plaćanja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje.
Krim je krajem svibnja zahvatila kriza s opskrbom gorivom nakon što su pojačani ukrajinski napadi pogodili opskrbne pravce prema poluotoku i ruske rafinerije nafte. Regionalne vlasti 26. lipnja proglasile su izvanredno stanje.
Ukrajinski napadi na trafostanice 6. srpnja ostavili su cijeli poluotok bez električne energije, nakon čega je došlo i do prekida opskrbe vodom.
Ruske vlasti tvrde da problemi s opskrbom električnom energijom i vodom i dalje traju u pojedinim dijelovima Krima.
Jedna žena snimila je praznu plažu na okupiranom Krimu usred vrhunca turističke sezone te pokazala prizore gotovo bez posjetitelja. U videu kaže: "Ovdje nema apsolutno nikoga. Djeluje tako neobično – nova riva potpuno je prazna."
Kriza na Krimu
Poremećaji su doveli i do nestašice pojedinih osnovnih prehrambenih proizvoda, uključujući šećer, heljdu, rižu, brašno i sol. Pojedini supermarketi, prema navodima medija, uveli su ograničenja na kupnju određenih namirnica.
Cijene goriva na benzinskim postajama porasle su na 185 do 200 rubalja (2,42 do 2,62 dolara) po litri, dok su cijene na crnom tržištu navodno dosegnule između 250 i 400 rubalja (3,28 do 5,24 dolara) po litri.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 24. lipnja objavio je početak, kako je rekao, operacije čiji je cilj prisiliti Rusiju na mir na Krimu. Ukrajinski dužnosnici otad navode da žele izolirati poluotok i poremetiti njegov turistički sektor.
Do kraja lipnja oko 2.000 vozila čekalo je u kolonama kako bi napustilo Krim, željeznički promet između poluotoka i Rusije bio je smanjen za otprilike polovicu, a videosnimke koje su se prošlog tjedna proširile društvenim mrežama prikazivale su uglavnom prazne plaže usred razdoblja koje je inače vrhunac ljetne turističke sezone.
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