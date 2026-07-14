VIDEO / Plaža zjapi prazna usred sezone, otkazuju se rezervacije: "Ovdje nema apsolutno nikoga"

Do kraja lipnja oko 2.000 vozila čekalo je u kolonama kako bi napustilo Krim, željeznički promet između poluotoka i Rusije bio je smanjen za otprilike polovicu, a videosnimke koje su se prošlog tjedna proširile društvenim mrežama prikazivale su uglavnom prazne plaže usred razdoblja koje je inače vrhunac ljetne turističke sezone.