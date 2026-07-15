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FOTO / Snažno nevrijeme pogodilo dio Hrvatske: Pogledajte što je tuča ostavila iza sebe
Snažno nevrijeme praćeno tučom zahvatilo je u srijedu Gorski kotar.
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Državni hidrometeorološki zavod najavio je djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, a vjetar većinom slab te najviša temperatura od 28 do 32 Celzijeva stupnja, naveli su.
Jača promjena koja bi donijela osvježenje stiže za vikend, no čini se da će se manje vrućine poslije vikenda zadržati pretežno u kopnenom području.
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