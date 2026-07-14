Sherzinger, Robbie Williams i Laura Pausini pjevaju na zatvaranju prvenstva

FIFA je izjavila da će ceremonija biti posvećena putovanju svih 48 nacionalnih momčadi kroz tri zemlje domaćina, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko, te 16 gradova domaćina, uz kombinaciju glazbe, kulture i nogometa. Program organizira produkcijska kuća "Balic Wonder Studio", a FIFA je najavila da će u narednim danima biti predstavljeni dodatni izvođači i posebni gosti.