Saudi Gazette / Screenshot

Operacija je nadmašila prethodni rekord od 32.000 kubičnih metara angažiranjem goleme organizacije koja je uključivala 9000 radnika, 13.000 miksera za beton, 87 betonskih pumpi i 6500 kamiona. Svi su prometovali kroz jednu ulaznu točku kako bi se osiguralo neprekidno betoniranje.

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Megaprojekt Kaheel u Saudijskoj Arabiji ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda nakon neprekidnog izlijevanja 70.000 kubičnih metara betona tijekom tri dana.

Saudijska Arabija ostvarila je jedan od najimpresivnijih pothvata u novijoj građevinskoj industriji izvedbom neprekidnog betoniranja 70.000 kubičnih metara betona tijekom 72 uzastopna sata. Operacija je provedena u stambenom projektu Kaheel u Rijadu, koji razvija tvrtka Mohammed Al-Habib Real Estate Co., a Guinnessova knjiga rekorda priznala ju je kao najveće neprekidno betoniranje ikad izvedeno.

Čak 72 sata neprekidnog rada

Prema pisanju Saudi Gazettea, operacija je nadmašila prethodni rekord od 32.000 kubičnih metara zahvaljujući golemom logističkom pothvatu u kojem je sudjelovalo 9.000 radnika, 13.000 miksera za beton, 87 betonskih pumpi i 6500 kamiona. Svi su radili preko jedne ulazne točke kako bi se održao neprekidan tijek betoniranja.

Betoniranje je trajalo puna tri dana bez prekida.

Prema riječima predstavnika tvrtke DCP, koja je u projektu sudjelovala isporukom dodataka za beton, radovi su trajali 72 sata bez prekida te su zahtijevali koordinaciju više dobavljača, strogu kontrolu isporuka, održavanje obradivosti betona i upravljanje pristupom gradilištu.

Takva operacija zahtijeva iznimnu preciznost jer beton ne smije stići izvan optimalnog vremenskog okvira, izgubiti odgovarajuću konzistenciju ili prekinuti kontinuitet betoniranja. Kod radova ovakvih razmjera svaki logistički zastoj može ugroziti spojeve između pojedinih faza betoniranja, brzinu stvrdnjavanja, proces pumpanja i konačnu nosivost temelja.

Količina betona više nego udvostručila prethodni rekord

Najimpresivniji podatak cijele operacije upravo je njezin opseg. Saudi Gazette navodi da je tvrtka Mohammed Al-Habib Real Estate Co. izlila 70.000 kubičnih metara betona, što je više nego dvostruko u odnosu na dosadašnji rekord od 32.000 kubičnih metara.

Radi lakšeg predočavanja razmjera, 70.000 kubičnih metara odgovara količini od 70 milijuna litara betona. Izračun je jednostavan jer jedan kubični metar sadrži tisuću litara, pa 70.000 kubičnih metara iznosi ukupno 70.000.000 litara.

To je dovoljno da se napuni približno 28 olimpijskih bazena, uz pretpostavku da standardni olimpijski bazen prima oko 2,5 milijuna litara vode.

Angažirano 6500 kamiona i 87 betonskih pumpi

Betoniranje je zahtijevalo iznimno složenu logistiku, čak i prema standardima najvećih građevinskih projekata. Prema Saudi Gazetteu, angažirano je 6500 kamiona, 87 betonskih pumpi i 13.000 miksera za beton, uz tim od 9000 radnika uključenih u cijeli proces.

Kod masivnog betoniranja kontrola obradivosti betona jednako je važna kao i sama količina. DCP navodi da su njihovi superplastifikatori korišteni u gotovo polovici ukupne količine izlivenog betona. Prema tvrdnjama tvrtke, ti su proizvodi pomogli u održavanju odgovarajuće konzistencije, zadržavanju obradivosti i postizanju potrebne čvrstoće tijekom cijelog procesa.

To je posebno važno u uvjetima visokih temperatura i dugotrajnog rada jer beton može izgubiti fluidnost prije izlijevanja i pravilnog zbijanja. Održavanje njegovih svojstava sprječava probleme pri pumpanju, razdvajanje sastojaka smjese, pad kvalitete i moguće poteškoće s temeljima.

Projekt će obuhvatiti 1492 stambene jedinice

Rekord nije postavljen na jednoj građevini, nego u sklopu velikog urbanističkog projekta. Prema Saudi Gazetteu, projekt Kaheel prostire se na 96.833 četvorna metra i obuhvatit će 1492 stambene jedinice, zelene površine, središnji park, džamiju, sportski klub, supermarket, pješačke staze te više od 30.000 četvornih metara zelenih površina.

Publikacija Leaders MENA također opisuje Kaheel kao veliki stambeni projekt u četvrti Sidrah u Rijadu, koji je dio širenja tržišta nekretnina i urbanog razvoja u skladu sa saudijskom razvojnom strategijom.

Temelji postali simbol saudijskog građevinskog inženjerstva

Tvrtki Mohammed Al-Habib Real Estate certifikat Guinnessove knjige rekorda uručen je tijekom sajma Cityscape Global u Rijadu.

Prema pisanju Saudi Gazettea, izvršni direktor Abdullah Al-Habib izjavio je da to postignuće predstavlja važnu nacionalnu prekretnicu te potvrđuje sposobnost tvrtke za provedbu složenih projekata usklađenih s programom Vizija 2030, planom gospodarske i urbane transformacije Saudijske Arabije.

Operacija je ujedno stekla međunarodno priznanje zbog uspješnog spajanja velikog opsega radova, složene logistike, betonskog inženjerstva i koordinacije gradilišta u jednoj od ključnih faza izgradnje.