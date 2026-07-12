Tko ne smije uzimati cink

Manjak bakra teško se prepoznaje. Trnci u rukama, povremena slabost mišića, bljedilo kože i anemija na koju ne djeluje ni povećani unos željeza često se pripisuju drugim uzrocima. Najugroženiji su oni kojima je laboratorijski već potvrđena niska razina bakra, ali i svi koji cink uzimaju dulje od tri mjeseca bez liječničkog nadzora. Pri višemjesečnoj primjeni razumno je odabrati pripravak koji uz cink sadrži i bakar, u omjeru 15:1.