SPORNA REFORMA
Novi sukobi u Italiji: Meloni zbog lovaca navukla bijes Bruxellesa, ekologa i javnosti
Političko nadmetanje na desnom krilu talijanske premijerke Giorgie Meloni sve se više zaoštrava uoči izbora iduće godine, a prijedlog reforme zakona o lovstvu postao je novo poprište talijanskih kulturnih ratova.
Predložene izmjene, koje bi predstavljale najveću reformu talijanskog lovačkog zakonodavstva u više od tri desetljeća, znatno bi proširile prava lovaca. Prijedlog predviđa produljenje lovne sezone, povećanje površina na kojima je lov dopušten te proširenje popisa vrsta koje se smiju loviti.
Najviše polemika izaziva odredba prema kojoj bi lovci bili definirani kao "bioregulatori" koji pridonose očuvanju bioraznolikosti. Prijedlog je već prošao Senat, a trenutačno ga razmatra parlamentarni Odbor za poljoprivredu.
Ako bude usvojen, zakon bi mogao ponovno otvoriti prijepore između Rima i Bruxellesa. Europska komisija u prosincu je talijanskim vlastima uputila službeno upozorenje zbog bojazni da bi prijedlog mogao biti u suprotnosti s Direktivom EU-a o pticama. Iz Komisije poručuju da "pomno prate" zakonodavni postupak.
Lovci čine manje od jedan posto talijanskog stanovništva, a ankete pokazuju da oko osam od deset Talijana smatra kako je lov opasan ili etički neprihvatljiv. Unatoč tome, vlada odlučno nastavlja s reformom, što mnogi tumače kao pokušaj privlačenja konzervativnih birača, posebno u trenutku kada se Meloni suočava s pritiskom novog nacionalističkog pokreta umirovljenog generala Roberta Vannaccija.
"Smatrali smo nužnim izmijeniti zakon koji je star više od 30 godina i prilagoditi ga okolišnim i lovačkim okolnostima koje su se u međuvremenu znatno promijenile", rekao je za Politico predsjednik senatskog Odbora za poljoprivredu Luca De Carlo, odbacujući tvrdnje da je reforma politički motivirana.
Zastupnik stranke Braća Italije, koju predvodi Meloni, tvrdi da cilj zakona nije pridobivanje konzervativnih birača, nego učinkovitije upravljanje divljim životinjama radi njihove zaštite.
Ekološke udruge imaju potpuno drukčiji stav. Aktivisti za zaštitu okoliša i prava životinja ovoga su tjedna u Napulju prosvjedovali protiv reforme, koju je oporba prozvala zakonom sparatutto ("pucaj na sve"). Čelnik stranke Europa Verde Angelo Bonelli optužio je Meloni da pokušava "uhvatiti nekoliko glasova lovačke zajednice".
Iako se o reformi raspravlja već mjesecima, njezino napredovanje kroz parlament događa se u trenutku kada Meloni prvi put osjeća ozbiljniji pritisak s desnice. U sve konkurentnijem političkom okruženju lov je postao dio šireg skupa tema, zajedno s pravom na posjedovanje oružja, migracijama i ruralnim identitetom, koje sve više služe kao simboli konzervativnog biračkog tijela na koje premijerka više ne može računati bez zadrške.
Vannacci se već pojavljivao na javnim skupovima lovačkih udruga, gdje je tvrdio da lov nije samo hobi, nego proizlazi iz odgovornosti čovjeka da upravlja prirodom i održava ravnotežu. Bivši padobranac i general talijanske vojske pritom uživa veliku potporu među lovcima i vlasnicima vatrenog oružja.
Rasprava o zakonu razotkrila je i nesuglasice unutar vladajuće koalicije. Pojedini zastupnici stranaka Forza Italia i Noi Moderati izrazili su rezerve prema predloženim izmjenama.
Profesor politike na Sveučilištu Surrey Daniele Albertazzi smatra da će ovakvih sukoba biti sve više jer koalicijski partneri pokušavaju naglasiti vlastiti identitet u odnosu na nacionalističku desnicu, dok Braća Italije nastoje zadržati birače koje privlači Vannaccijev pokret.
S druge strane, profesor politike na rimskom sveučilištu Luiss Giovanni Orsina smatra da rasprava zapravo nije toliko o lovu koliko o pitanju političkog identiteta.
"Prostor za ideološku politiku postaje sve uži. Političke borbe sve se više vode na rubnim temama. Ovo je jedna od njih", zaključio je Orsina.
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