Novi sukobi u Italiji: Meloni zbog lovaca navukla bijes Bruxellesa, ekologa i javnosti

Iako se o reformi raspravlja već mjesecima, njezino napredovanje kroz parlament događa se u trenutku kada Meloni prvi put osjeća ozbiljniji pritisak s desnice. U sve konkurentnijem političkom okruženju lov je postao dio šireg skupa tema, zajedno s pravom na posjedovanje oružja, migracijama i ruralnim identitetom, koje sve više služe kao simboli konzervativnog biračkog tijela na koje premijerka više ne može računati bez zadrške.