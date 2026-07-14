Komunalni radnik upozorava: Jedna pogreška tijekom ljeta privlači crve u kantu za smeće

Upravo zato jedna jednostavna promjena – premještanje kante za biootpad u hlad – može spriječiti neugodne mirise, smanjiti pojavu muha i crva te odvratiti glodavce. Osim što će vam otvaranje kante biti znatno ugodnije, olakšat ćete posao i komunalnim radnicima koji i tijekom najvećih vrućina brinu o redovitom odvozu otpada.