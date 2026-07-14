Neočekivan trik
Komunalni radnik upozorava: Jedna pogreška tijekom ljeta privlači crve u kantu za smeće
Visoke temperature ubrzavaju raspadanje biootpada, a jedna jednostavna navika može spriječiti neugodne mirise, muhe i pojavu crva.
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Ljetne vrućine ne predstavljaju problem samo ljudima, već i kantama za biootpad. Visoke temperature ubrzavaju raspadanje ostataka hrane, zbog čega se vrlo brzo razvijaju neugodni mirisi koji privlače muhe, ličinke, ali i glodavce.
Na to upozorava komunalni radnik Ashley, koji na društvenim mrežama redovito dijeli savjete o pravilnom gospodarenju otpadom. Prema njegovim riječima, jedna jednostavna pogreška tijekom ljeta može dovesti do pojave crva u kanti – ostavljanje spremnika na izravnom suncu, piše N1 Slovenija.
Sunce ubrzava raspadanje otpada
Biootpad se prirodno razgrađuje čak i u zatvorenoj kanti, no visoke temperature taj proces dodatno ubrzavaju. Posljedica su intenzivni neugodni mirisi koji privlače razne kukce i druge štetnike.
Zato Ashley savjetuje da se kanta za biootpad tijekom vrućih dana drži u hladu, barem do dolaska komunalne službe. Niža temperatura u spremniku može znatno usporiti raspadanje otpada i smanjiti neugodne mirise.
Toplina privlači muhe, crve i glodavce
Topla i zatvorena kanta idealno je mjesto za muhe koje u otpad polažu jajašca, iz kojih se vrlo brzo razvijaju ličinke, odnosno crvi. Istodobno, miris raspadajuće hrane može privući štakore i druge glodavce.
Ako imate mogućnost, spremnik za biootpad postavite ispod nadstrešnice, u sjenu stabla ili uz vrtni namještaj. Ako prirodnog hlada nema, može pomoći i suncobran ili neka druga privremena zaštita od sunca.
Nekoliko jednostavnih navika može napraviti veliku razliku
Stručnjaci savjetuju još nekoliko jednostavnih mjera koje mogu spriječiti neugodne mirise i pojavu štetnika:
- poklopac kante uvijek držite dobro zatvorenim
- koristite biorazgradive vrećice za biootpad
- ostatke ribe i sirovog mesa odložite što bliže danu odvoza otpada
- spremnik redovito perite i čistite, osobito tijekom ljeta.
Brojni korisnici društvenih mreža podijelili su i vlastiti trik. Glave ribe, mesne kosti i druge lako kvarljive ostatke hrane čuvaju u zamrzivaču te ih u kantu za biootpad odlažu tek večer prije odvoza. Na taj način znatno smanjuju neugodne mirise i sprječavaju razvoj ličinki.
Ljeto je najzahtjevnije razdoblje za biootpad
Stručnjaci za gospodarenje otpadom već godinama upozoravaju da su ljetni mjeseci najkritičnije razdoblje za prikupljanje biootpada. Visoke temperature stvaraju idealne uvjete za brzo raspadanje hrane pa se problemi razvijaju mnogo brže nego tijekom hladnijeg dijela godine.
Upravo zato jedna jednostavna promjena – premještanje kante za biootpad u hlad – može spriječiti neugodne mirise, smanjiti pojavu muha i crva te odvratiti glodavce. Osim što će vam otvaranje kante biti znatno ugodnije, olakšat ćete posao i komunalnim radnicima koji i tijekom najvećih vrućina brinu o redovitom odvozu otpada.
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