Od inteligencije do zdravlja: 10 stvari koje možemo naslijediti od majke

Istraživači iz Odjela za društvene i javne zdravstvene znanosti Vijeća za medicinska istraživanja u Glasgowu otkrili su da socioekonomski položaj i obrazovanje utječu na IQ. Prema njihovim nalazima, najbolji prediktor inteligencije bio je IQ majke. IQ sudionika u ovoj studiji razlikovao se od njihovih majki u prosjeku za samo 15 bodova.