izazvane najnovijim ratom
Bruxelles podsjeća na prava putnika zbog krize: Kako putovati ovog ljeta bez dodatnih troškova
Skuplje karte, moguće otkazivanje letova i promjene u zadnji trenutak. Sukob na Bliskom istoku prijeti zakomplicirati ljetne odmore. Bruxelles podsjeća putnike na njihova prava i preporučuje provjeru uvjeta prije rezervacije kako bi izbjegli dodatne troškove.
Europska komisija upozorava da bi dugotrajni sukob na Bliskom istoku mogao poskupjeti godišnje odmore zbog utjecaja cijena nafte i goriva na sve vrste prijevoza. Bruxelles naglašava: putnici imaju pravo na jasne informacije, povrat novca, preusmjeravanje i pomoć, piše Euronews.
De facto zatvaranje Hormuškog tjesnaca drastično je smanjilo pomorski izvoz energije, navodi Komisija. Posljedica je rast troškova goriva koji pogađa zrakoplovne kompanije, cestovni promet, vlakove, brodove i turističke agencije. Ako se kriza nastavi, putnici bi se mogli suočiti s kašnjenjima, otkazivanjima, duljim putovanjima i višim cijenama.
U tom kontekstu Bruxelles je objavio vodič kojim podsjeća putnike na njihova prava i obveze zrakoplovnih kompanija, posrednika i organizatora putovanja.
Informacija je moć
Prva preporuka je jasna: informirajte se prije kupnje i sačuvajte svu dokumentaciju. Ako je let otkazan, putnik ima pravo birati između povrata novca, preusmjeravanja ili povratka na polazište, kao i pravo na pomoć u zračnoj luci. Ako do otkazivanja dođe manje od 14 dana prije polaska, aviokompanija mora isplatiti odštetu osim ako može dokazati izvanredne okolnosti ili je na vrijeme ponudila alternativu.
Komisija pojašnjava važnu točku: lokalni nedostatak goriva koji onemogućava izvršenje leta može se smatrati „izvanrednom okolnošću“. No samo izniman rast cijena goriva ne oslobađa aviokompaniju njezinih obveza.
Bruxelles također podsjeća da aviokompanije ne mogu retroaktivno povećavati cijenu već kupljene karte pod izgovorom da je gorivo poskupjelo. Konačna cijena mora biti jasno prikazana od početka procesa rezervacije i uključivati sve predvidive i neizbježne troškove. Sve dodatne opcije moraju biti transparentno prikazane i izričito prihvaćene.
Za paket-aranžmane — primjerice let plus hotel — pravila EU dopuštaju organizatoru povećanje cijene ako je to predviđeno ugovorom i ako je povećanje izravno povezano s troškovima goriva.
No postoje ograničenja: povećanje do 8 % ne zahtijeva pristanak putnika; iznad tog praga kupac može prihvatiti poskupljenje ili otkazati bez penala. Osim toga, svako povećanje mora biti priopćeno najmanje 20 dana prije polaska, uz obrazloženje i detaljan izračun.
Europa kao sigurna luka
Eduardo Santander, izvršni direktor Europske komisije za putovanja (European Travel Commission), smatra da Europa ima prednost u vrijeme globalnih turbulencija: „85 % turizma u Europi čine Europljani i to nas uvelike štiti.“
Po njegovu mišljenju, ljudi će ovog ljeta više putovati bliže domu, unutar kontinenta, što bi moglo potaknuti ponovno otkrivanje europskih destinacija. „Europa je poput zlata, sigurna luka“, kaže.
Santander preporučuje putnicima da puno pažljivije prouče uvjete kupnje. „Obično prihvatimo sve uvjete bez pažljivog čitanja sitnih slova. Morate znati možete li otkazati putovanje i hoćete li dobiti novac natrag“, upozorava. Njegov glavni savjet je planirati unaprijed i tražiti sigurnost: „Nitko ne ide na odmor da bi patio.“
Vrijednost za novac
Gloria Guevara, predsjednica i izvršna direktorica Svjetskog vijeća za putovanja i turizam (WTTC), također očekuje putnike koji će više paziti na cijene i omjer uloženog i dobivenog. Prema njezinu mišljenju, turisti će tražiti destinacije gdje će za svoj novac dobiti najviše. Za destinacije preporučuje nastavak stvaranja atraktivnih i kvalitetnih turističkih proizvoda.
Guevara smatra da bi putnici mogli skratiti trajanje odmora te da ćemo vidjeti više turizma unutar Europe, a manje putovanja prema Aziji. Također savjetuje praćenje cijena i provjeru odgovara li ono što se nudi zaista onome što se plaća.
Europska komisija naglašava da vaučeri mogu zamijeniti povrat novca samo ako putnik to izričito prihvati. Također poziva aviokompanije i posrednike da izbjegnu ponavljanje problema iz razdoblja pandemije covida: nedostatak informacija, otežan kontakt s kompanijama i kašnjenja u povratu novca.
Ovog ljeta ćemo i dalje putovati, ali hoće li putovanje proći bez problema više nego ikad ovisi o planiranju. Uspoređivanje cijena, čitanje sitnih slova i poznavanje vlastitih prava više nisu samo preporuka — to je razlika između uživanja u odmoru i suočavanja s otkazivanjima, dodatnim troškovima i beskrajnim žalbama.
