Oglas

žestoka kritika iz kompanije

Piloti europskog avioprijevoznika u štrajku: Otkazano preko 700 letova

author
Hina
|
13. tra. 2026. 17:00
lufthansa-212334.jpeg
DANIEL ROLAND / AFP

Dvodnevni štrajk pilota Lufthanse je već prvog dana prouzročio mnogobrojna otkazivanja letova, ali je kompanija zahvaljujući izvanrednom redu letenja uspjela ostvariti 50 posto interkontinentalnih letova, priopćeno je iz Lufthanse u ponedjeljak.

Oglas

Lufthansa radi punom parom kako bi smanjila posljedice štrajka po svoje putnike“, priopćeno je iz uprave Lufthanse.

Održavanje dvije trećine kontinentalnih i 50 posto interkontinentalnih letova je ostvareno prebacivanjem veza na tvrtke u sklopu Lufthanse poput Austrian Airlinesa, Swissa ili Ita Airwaysa.

Usprkos tomu je otkazano preko 700 letova, najviše od toga u Lufthansinim čvorištima Frankfurtu i Muenchenu.  

Na dvodnevni štrajk, koji je počeo u ponedjeljak u ponoć i trebao bi trajati do kraja utorka, pozvao je sindikat pilota Udruga Cockpit.

Sindikat štrajkom želi izboriti od poslodavca, s kojim je u pregovorima o kolektivnom ugovoru, više uplate u treći mirovinski stup.

Pozvani da sudjeluju u štrajku su piloti Lufthansa Grupa u koju spada i kompanija Eurowings, čiji piloti štrajkaju samo u ponedjeljak.

Lufthansa je žestoko kritizirala štrajk te je zahtjeve sindikata opisala kao „potpuno pretjerane i nerealistične“.

„Sindikat traži udvostručenje ionako natprosječno visokih uplata u mirovinski sustav“, priopćila je Lufthansa.

Aktualni štrajk pilota je treći štrajk otkako se vodi ove runda pregovora o kolektivnom ugovoru.

Teme
avioprijevoznici lufthansa otkazani letovi piloti štrajk pilota

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

