Piloti europskog avioprijevoznika u štrajku: Otkazano preko 700 letova

Dvodnevni štrajk pilota Lufthanse je već prvog dana prouzročio mnogobrojna otkazivanja letova, ali je kompanija zahvaljujući izvanrednom redu letenja uspjela ostvariti 50 posto interkontinentalnih letova, priopćeno je iz Lufthanse u ponedjeljak.
Oglas
„Lufthansa radi punom parom kako bi smanjila posljedice štrajka po svoje putnike“, priopćeno je iz uprave Lufthanse.
Održavanje dvije trećine kontinentalnih i 50 posto interkontinentalnih letova je ostvareno prebacivanjem veza na tvrtke u sklopu Lufthanse poput Austrian Airlinesa, Swissa ili Ita Airwaysa.
Usprkos tomu je otkazano preko 700 letova, najviše od toga u Lufthansinim čvorištima Frankfurtu i Muenchenu.
Na dvodnevni štrajk, koji je počeo u ponedjeljak u ponoć i trebao bi trajati do kraja utorka, pozvao je sindikat pilota Udruga Cockpit.
Sindikat štrajkom želi izboriti od poslodavca, s kojim je u pregovorima o kolektivnom ugovoru, više uplate u treći mirovinski stup.
Pozvani da sudjeluju u štrajku su piloti Lufthansa Grupa u koju spada i kompanija Eurowings, čiji piloti štrajkaju samo u ponedjeljak.
Lufthansa je žestoko kritizirala štrajk te je zahtjeve sindikata opisala kao „potpuno pretjerane i nerealistične“.
„Sindikat traži udvostručenje ionako natprosječno visokih uplata u mirovinski sustav“, priopćila je Lufthansa.
Aktualni štrajk pilota je treći štrajk otkako se vodi ove runda pregovora o kolektivnom ugovoru.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas