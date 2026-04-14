Razmišljate o preseljenju u Irsku? Prodaje se cijelo selo, cijena će vas iznenaditi

Selo Lyons, nekoć u vlasništvu osnivača Ryanaira Tonyja Ryana, ima 47 soba i prodaje se za vrtoglavih 20 milijuna eura.
Je li vam dosta gradskog života? Ne podnosite jednosatna putovanja prepunim metroom? Dijeli vas još samo jedan nenajavljeni Teams poziv od otkaza? Sanjate o mirnom selu umjesto bučne i kaotične svakodnevice modernih metropola?
Imamo dobre vijesti – ovo cijelo selo u Irskoj moglo bi biti vaše, piše Euronews.
Po cijeni od 20 milijuna eura, Village at Lyons je imanje od oko 8 hektara, smješteno 30 minuta vožnje od Dublina, u okrugu Kildare.
Do sela se dolazi kroz ograđeni drvored, a trenutno posluje kao hotel s pet zvjezdica pod nazivom Cliff at Lyons.
Nekretnina nudi 32 zasebne sobe raspoređene u nekoliko povijesnih zgrada, kao i pet samostalnih kućica s dvije spavaće sobe. Hotel također ima unutarnji i vanjski spa centar – The Well in the Garden – te nekoliko restorana, uključujući Aimsir, restoran visoke kuhinje s dvije Michelinove zvjezdice pod vodstvom chefa Jordana Baileyja, koji je zatvoren početkom 2025. godine.
Village at Lyons prodaje Sotheby’s International Realty, a među dodatnim sadržajima nalaze se knjižnica, kućno kino, umjetnički studio, prostor za jogu i vanjska hidromasažna kada.
Povijest sela Lyons
Village at Lyons, smješten uz obalu Velikog kanala koji povezuje Dublin s rijekom Shannon, potječe iz kasnog 18. stoljeća.
U svom vrhuncu selo je imalo mlin za brašno – kojim je upravljao Joseph P. Shackleton, rođak poznatog antarktičkog istraživača Sir Ernesta Shackletona – vojarnu, kovačnicu i nekoliko kućica.
Nakon što je mlin izgorio, selo je počelo propadati, a mnoge su zgrade zapuštene i derutne.
Osnivač Ryanaira Tony Ryan kupio je selo, zajedno s glavnom kućom (koja nije uključena u prodaju), 1996. godine, a obnova zgrada i vrtova trajala je od 1999. do 2008. godine.
