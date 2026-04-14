Oglas

luksuz

Razmišljate o preseljenju u Irsku? Prodaje se cijelo selo, cijena će vas iznenaditi

author
N1 Info
|
14. tra. 2026. 08:40
Cliff at Lyons
Cliff at Lyons

Selo Lyons, nekoć u vlasništvu osnivača Ryanaira Tonyja Ryana, ima 47 soba i prodaje se za vrtoglavih 20 milijuna eura.

Oglas

Je li vam dosta gradskog života? Ne podnosite jednosatna putovanja prepunim metroom? Dijeli vas još samo jedan nenajavljeni Teams poziv od otkaza? Sanjate o mirnom selu umjesto bučne i kaotične svakodnevice modernih metropola?

Imamo dobre vijesti – ovo cijelo selo u Irskoj moglo bi biti vaše, piše Euronews.

Po cijeni od 20 milijuna eura, Village at Lyons je imanje od oko 8 hektara, smješteno 30 minuta vožnje od Dublina, u okrugu Kildare.

Do sela se dolazi kroz ograđeni drvored, a trenutno posluje kao hotel s pet zvjezdica pod nazivom Cliff at Lyons.

Nekretnina nudi 32 zasebne sobe raspoređene u nekoliko povijesnih zgrada, kao i pet samostalnih kućica s dvije spavaće sobe. Hotel također ima unutarnji i vanjski spa centar – The Well in the Garden – te nekoliko restorana, uključujući Aimsir, restoran visoke kuhinje s dvije Michelinove zvjezdice pod vodstvom chefa Jordana Baileyja, koji je zatvoren početkom 2025. godine.

Cliff at Lyons
Cliff at Lyons

Village at Lyons prodaje Sotheby’s International Realty, a među dodatnim sadržajima nalaze se knjižnica, kućno kino, umjetnički studio, prostor za jogu i vanjska hidromasažna kada.

Povijest sela Lyons

Village at Lyons, smješten uz obalu Velikog kanala koji povezuje Dublin s rijekom Shannon, potječe iz kasnog 18. stoljeća.

U svom vrhuncu selo je imalo mlin za brašno – kojim je upravljao Joseph P. Shackleton, rođak poznatog antarktičkog istraživača Sir Ernesta Shackletona – vojarnu, kovačnicu i nekoliko kućica.

Nakon što je mlin izgorio, selo je počelo propadati, a mnoge su zgrade zapuštene i derutne.

Osnivač Ryanaira Tony Ryan kupio je selo, zajedno s glavnom kućom (koja nije uključena u prodaju), 1996. godine, a obnova zgrada i vrtova trajala je od 1999. do 2008. godine.

Teme
imanje lyons tony ryan irska selo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ