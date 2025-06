Jedan znak otkriva da vam se u automobil sakrila zmija - većina ga ne prepoznaje

Dobro otvorite oči | Pixabay

Kad bezopasna zmija zaluta u vaše dvorište, to može biti korisno jer to je prirodni je to način kontrole štetočina i znak zdravog ekosustava.

No, situacija je potpuno drugačija kad je riječ o vašem vozilu. Kao i u bilo kojem dijelu doma, zmije mogu ući u garažu, a potom i u automobil, ako im se ukaže prilika.

Srećom, noćnu moru u kojoj otkrijete da vas u vožnji autocestom prati gmizavi suputnik možete izbjeći ako obratite pozornost na jedan važan znak koji upućuje da se zmija skriva u vozilu.

Zmije ulaze u garažu ili automobil tražeći toplinu i hranu

Zmije najčešće ulaze u ljudski prostor u potrazi za dvije stvari: hranom i zaklonom od vremenskih uvjeta. Garaže u većini slučajeva nude oboje, osobito ako je unutra prisutna populacija glodavaca. Odande se zmija lako može uvući i u vaše vozilo.

"Posebno tijekom jeseni i zime, zmije traže topla, zatvorena mjesta za sklonište i tada se mogu naći i u vašem automobilu," kaže John West iz tvrtke Alamo Termite & Pest Control, piše bestlifeonline.

"Lako se uvuku kroz otvorena vrata ili prozore – ili čak kroz motorni prostor, podvozje ili prtljažnik ako ostanu otvoreni", dodaje.

Tony King iz The Pied Piper Pest Control Co. dodaje: "Ako je vaše vozilo parkirano na travnatom, šumovitom ili smećem prekrivenom terenu – osobito u blizini vode – povećavate rizik susreta. Ulazne točke uključuju otvorene prozore ili krovne otvore, pukotine u blatobranima, rupe na podu (česte u starijim vozilima) ili čak kroz ventilacijski sustav ako dovod zraka nije dobro zatvoren. Vidio sam zmije kako se penju po gumama i ulaze kroz podvozje ili uvuku kad su vrata odškrinuta na toplom danu."

Ključni znak da se zmija skriva u automobilu

Ako je zmija već ušla u vaš automobil, možda je u početku nećete primijetiti. Zmije su prirodno kamuflirane i znaju se dobro sakriti. No postoji jedan siguran znak da vozite reptila.

"Prvi znak da zmija možda živi u vašem autu je zmijska koža koju je odbacila," kaže West.

Ipak, budući da većina vrsta mijenja kožu svakih jedan do tri mjeseca, to može značiti da je zmija već dugo unutra. Osim kože, zmije ostavljaju i druge tragove koje neiskusno oko možda neće prepoznati.

"Obratite pozornost na zmijski izmet, koji izgleda poput tamnosmeđih ili crnih čvrstih izlučevina s bijelim završetkom (urea kapom)," navodi West. "Mogu ostaviti i hranu koju su povratili, osobito ako ih nešto uznemiri."

Drugi znak je miris. "Neobičan, jak, opor miris – poput pokvarenih jaja ili prejak miris plijesni – može ukazivati na prisutnost zmije. Riječ je o obrambenom izlučevinom koju neke zmije puštaju kad su pod stresom," dodaje King.

Vizualni i zvučni tragovi prisutnosti zmije

Ako ste se vratili kući umorni ili nosite teške vrećice i zaboravite zatvoriti prozor ili prtljažnik – to može biti dovoljno da zmija pronađe ulaz. Ako sumnjate da se nešto uvuklo unutra, postoji brz način da to provjerite.

"Potražite uzorke u prašini koji izgledaju kao zmijsko vijuganje, osobito uz zidove ili ispod automobila," savjetuje Jon Callahan s portala OwtDores.

Uz to, uzmite svjetiljku i pregledajte prostor ispod sjedala, ispod pokrivača ili dekica, kao i unutrašnjost držača za čaše. Ako išta primijetite, West preporučuje da odmah zaustavite vozilo, izađete i pozovete službu za uklanjanje životinja.

Vaš sluh također može pomoći. King se prisjeća poziva u kojem je student ostavio auto ispod stabla u blizini potoka na dva tjedna. Kad je ponovno krenuo voziti, čuo je udarce ispod komandne ploče. Pet minuta kasnije, crni štakorski gušter (nije otrovna zmija) pao je iznad papučica. Srećom, incident je prošao bez posljedica, ali mogao je završiti nesrećom.

Kako spriječiti zmije da uđu u auto

Prevencija je ključna. Kao i kod zaštite doma, bitno je držati vrata i prozore zatvorenima – čak i u garaži – i redovno čistiti vozilo.

"Uklonite sve što bi zmiji moglo poslužiti kao sklonište – jastuke, deke, šešire, torbice," kaže Callahan. Također, sve pukotine ili rupe na vratima i prozorima treba što prije popraviti.

U garaži izbacite hrpe kutija, drva ili vrtne opreme. Tako ćete ukloniti skrovišta i spriječiti pojavu glodavaca – a time i zmija.

"Osim topline, zmije traže hranu," kaže Sharon Roebuck iz tvrtke Eastside Exterminators. "A glodavci su im glavni plijen. Ako glodavci dolaze u garažu, zmije će ih slijediti."

Ako sumnjate na zmiju u vozilu, King upozorava: nikad ne posežite rukom u pretinac ili ispod sjedala bez prethodnog pregleda.

"Otvorite sva vrata i dajte zmiji priliku da sama iziđe. Ako je vidite – osobito ako je sklupčana ili agresivna – izađite polako i odmah zovite ovlaštenog stručnjaka za uklanjanje divljih životinja."